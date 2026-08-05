La incertidumbre y la preocupación continúan creciendo entre los familiares de Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, ingeniero de 67 años reportado como desaparecido desde el pasado 31 de julio. La noche del lunes 3 de julio, vecinos y amigos del distrito de Pueblo Nuevo realizaron una vigilia para pedir su pronta ubicación y exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda.

Búsqueda de profesional

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Paucar Valenzuela salió de su vivienda, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, con dirección al centro de la ciudad de Ica. Según relataron, fue visto por última vez en las inmediaciones del Banco de la Nación y, desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Durante la actividad, la hermana del desaparecido indicó que nunca antes había ocurrido una situación similar y que la familia desconoce qué pudo haber sucedido. “No es de él irse y quedarse fuera de casa. Siempre regresaba”, manifestó.

La hija del ingeniero, visiblemente afectada, pidió el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para encontrar a su padre. Señaló que su celular permanecía apagado cuando intentaron comunicarse con él y aseguró que toda la familia atraviesa momentos de desesperación.

“Solo queremos que mi Papá regrese sano y salvo. Pedimos a la Policía que continúe buscándolo y a cualquier persona que tenga información que se comunique con nosotros”, expresó durante la vigilia.

Vecinos y amigos coincidieron en describir a Lucio Paucar como una persona conocida y apreciada en Pueblo Nuevo, resaltando que nunca había desaparecido ni dejado de comunicarse con su familia.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo informó que personal de Serenazgo y Defensa Civil, viene apoyando las acciones de búsqueda mediante la colocación de afiches en diferentes sectores del distrito, el uso de unidades de Serenazgo para los recorridos y la entrega de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia disponibles.

Cabe señalar que Paucar Valenzuela, vestía por última vez una casaca negra, camisa blanca, pantalón jeans y zapatos caterpillar negro. Es de tez mestizo y contextura delgada. Si tiene información, contactar al 937 671 822.

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