La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras confirmarse oficialmente la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre. A través de sus redes sociales, destacó el significado religioso del encuentro y señaló que la llegada del pontífice representa un momento de esperanza para millones de peruanos.

La mandataria difundió su mensaje luego de conocerse el anuncio de la Santa Sede sobre el recorrido que realizará el Santo Padre por el país. En su publicación, resaltó la importancia de la visita y expresó su expectativa por recibir al líder de la Iglesia Católica.

“Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”, escribió.

Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos.



Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 5, 2026

El pronunciamiento de Fujimori se dio después de la reunión que sostuvo con el canciller Carlos Espá para revisar los preparativos de la visita apostólica. Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la organización de las actividades que cumplirá León XIV durante su permanencia en territorio peruano.

El Vaticano confirmó que el recorrido del papa incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La agenda se desarrollará como parte de una gira por Sudamérica que también contempla visitas a Uruguay y Argentina.

La llegada del pontífice movilizará a las jurisdicciones eclesiásticas que formarán parte del recorrido. Las autoridades religiosas y civiles vienen coordinando las acciones necesarias para el desarrollo de las celebraciones y encuentros programados.

Entre las actividades previstas se encuentra una misa multitudinaria en Lima, además de reuniones con distintos sectores de la población. El programa oficial continuará definiéndose conforme avancen las coordinaciones entre el Vaticano y las instituciones involucradas.