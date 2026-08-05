El nevado Huascarán fue escenario de un nuevo accidente fatal. Un joven montañista chileno perdió la vida tras sufrir una aparatosa caída mientras realizaba el ascenso a esta montaña ubicada en la región Áncash.

Según RPP, la víctima fue identificada como Andrés Regueira, un ciudadano chileno de 21 años que falleció tras precipitarse desde una altura aproximada de 900 metros mientras ascendía el nevado Huascarán.

La víctima se encontraba junto a Michael Milla, de 31 años, al momento del accidente. El excursionista sobrevivió y fue quien comunicó lo sucedido a las autoridades.

La Asociación Socorro Andino Peruano anunció que un equipo de 18 rescatistas partirá este miércoles, en coordinación con la Policía de Alta Montaña, para recuperar el cuerpo del joven montañista chileno.

Este no es el primer accidente fatal registrado en el nevado Huascarán. A mediados de julio, una avalancha dejó un montañista fallecido y otros dos heridos durante una expedición.

Además, este nuevo accidente se produce en medio de la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos desde el 14 de julio. Los rescatistas continúan desplegando operativos con drones para tratar de ubicarlos, pese a las semanas transcurridas desde su extravío.