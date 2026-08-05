Los padres de Naldy Saldaña se trasladaron desde Piura hasta Lima para brindar su respaldo a la cantante, quien denunció por presunto acoso y tocamientos indebidos a César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz. Sus familiares exigieron que el caso sea investigado con celeridad y afirmaron que buscarán que se determinen las responsabilidades correspondientes para evitar que los hechos queden impunes.

La denuncia cobró mayor repercusión tras la difusión de videos grabados durante un ensayo de la orquesta, en los que se observa al director musical intentando besar y sujetar a la cantante, según las imágenes presentadas por la denunciante.

Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía inició una investigación preliminar, mientras que la agrupación decidió separar de manera indefinida al director musical de sus funciones.

En declaraciones al programa América Hoy, los padres de Naldy Saldaña señalaron que viajaron a Lima para acompañar a su hija durante el proceso legal y afirmaron que llevarán el caso “hasta las últimas consecuencias”.

La familia de Naldy Saldaña aseguró que la cantante vivió momentos de temor y angustia mientras formó parte de la orquesta. En ese sentido, expresó su confianza en que las autoridades actúen conforme a ley y determinen las responsabilidades que correspondan. “Estamos indignados. Nosotros somos del norte. Es una situación muy grave, pero esto no se va a quedar así; es demasiado dolor para nosotros”, manifestó su padre, Gerardo Saldaña.

La madre de la cantante, Dermelina Toro, expresó su preocupación por la situación que atraviesa su familia tras la denuncia presentada por su hija. “Estamos pasando por una situación muy crítica, delicada. Es un tema de mi hija; ustedes se imaginarán cómo estoy yo como madre. No tengo palabras”, declaró.

Naldy Saldaña manifestó que el hecho mostrado en el material audiovisual sería parte de una situación que, según relató, habría enfrentado de forma recurrente durante su etapa en la agrupación.

Naldy Saldaña cuenta cómo consiguió las pruebas tras denunciar acoso contra director musical de La Bella Luz

Naldy Saldaña se pronunció nuevamente luego de denunciar al director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. La cantante estuvo en ‘Magaly TV La Firme’, donde explicó cómo obtuvo las grabaciones que presentó como pruebas y respondió a los cuestionamientos de la defensa de ‘La Bella Luz’ sobre el origen del material audiovisual.

La cantante también cuestionó la respuesta de la orquesta tras conocerse el caso. De acuerdo con la defensa, el director musical continuará separado de sus funciones mientras avanza el proceso; sin embargo, Saldaña puso en duda algunos argumentos expuestos en la entrevista.

El abogado sostuvo que las grabaciones presentadas como evidencia habrían sido obtenidas con la autorización de Óscar Custodio, representante de la agrupación musical.

“Si Naldy Saldaña ha podido grabar es porque Oscar Custodio autoriza que pueda grabar”, afirmó el abogado, quien sostuvo que el material audiovisual fue entregado por el representante de la agrupación.

De igual manera, la defensa afirmó que Custodio habría acompañado a la cantante en la presentación de la denuncia y que le facilitó permisos laborales mientras se desarrollaba el proceso.

“Don Oscar me ha explicado que si Naldy ha podido grabar es porque Oscar Custodio autoriza que pueda grabar”, indicó el letrado en su intervención.

Ante estas afirmaciones, Naldy Saldaña negó que Óscar Custodio le haya proporcionado los videos y aseguró que obtuvo las grabaciones con su propio celular. La cantante explicó que logró acceder al material tras decirle que había perdido un objeto “valioso”.

“Con mentiras, yo le pedí a uno de los trabajadores que se me había perdido algo en la cocina... Yo pude grabar con mi teléfono, porque la grabación es con mi teléfono”, aseguró la artista.

Saldaña explicó que acudió a un trabajador tras creer que había perdido un objeto en la cocina y que fue en ese momento cuando logró grabar las imágenes. “Yo tenía miedo y con la gravedad, si yo pedía el video no me lo iban a dar”, señaló en ‘Magaly TV La Firme’.

La cumbiambera señaló que el trabajador que la ayudó desconocía lo que ocurría y que incluso notó su temor al momento de revisar el material. “Él estaba muy tembloroso, él no sabía nada y estaba con miedo porque eso no está permitido definitivamente”, relató sobre aquel momento.

La intérprete indicó que finalmente compartió el material audiovisual con Óscar Custodio y le informó que presentaría una denuncia. Según su relato, el representante de la agrupación respaldó su decisión y le pidió que continuara con el proceso.

La cantante reveló que su salida de ‘La Bella Luz’ no fue una decisión inmediata, pues esperaba contar con respaldo antes de retirarse. “Yo nunca me quise ir de la orquesta por eso me quedé un mes más”, indicó.

Finalmente, Naldy Saldaña explicó que decidió hacer pública su denuncia también pensando en otras mujeres que, según afirmó, no pudieron acudir a las autoridades por falta de pruebas. “Yo solo pido justicia y por todas las mujeres que han pasado por esto, por eso también decidí exponer esto porque para mí es bastante difícil”, indicó.