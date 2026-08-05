Dos camionetas Toyota Hilux que habían sido robadas a mano armada en distintos puntos de la provincia de Camaná fueron recuperadas la tarde del martes por agentes de la Comisaría PNP Pucchún.

Las unidades habían sido abandonadas en una trocha del sector Chajariyoq, una zona de difícil acceso. Los efectivos encontraron los vehículos luego de un trabajo de búsqueda y patrullaje realizado por los efectivos policiales.

De acuerdo con la información policial, los vehículos habían sido reportados como robados el 30 de julio y el 4 de agosto, tras ser sustraídos mediante asalto por delincuentes armados en diferentes zonas de la provincia.

La intervención permitió recuperar ambas camionetas antes de que fueran trasladadas o comercializadas de manera ilegal. Sin embargo, aún no se identificó a los responsables de los asaltos.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar, ubicar y capturar a los responsables de estos robos, mientras las unidades recuperadas serán sometidas a las diligencias correspondientes antes de ser entregadas a sus propietarios.