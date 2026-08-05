Una joven de 21 años, identificada como Lidia Soledad Vásquez Salazar, fue asesinada a balazos dentro de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Ampliación Tiwinza, en la zona de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao.

Según informó Panamericana, el ataque también dejó a otra persona gravemente herida, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Policía investiga el móvil del crimen

Tras recibir la alerta por una persona herida con arma de fuego, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al inmueble y encontraron sin vida a la joven, quien presentaba múltiples impactos de bala.

La escena fue acordonada por efectivos de la Comisaría de Sarita Colonia, mientras peritos de Criminalística realizaron las diligencias para recoger evidencias e iniciar las investigaciones.

Las autoridades buscan identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque, que hasta el momento permanece en investigación.

Vecinos expresan preocupación por la inseguridad

El crimen ha generado preocupación entre los residentes de Ampliación Tiwinza, quienes manifestaron su inquietud por el incremento de los hechos de violencia en el Callao.

Los vecinos solicitaron un mayor despliegue policial y acciones para reforzar la seguridad en la zona.