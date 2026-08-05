Un intento de asalto en San Martín de Porres terminó con un presunto delincuente muerto y otro herido, luego de que un empresario dedicado a la venta de muebles se enfrentara a balazos con ambos. El hecho ocurrió frente al local Autoclub, en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, cuando regresaba a su vivienda junto a su enamorada a bordo de una motocicleta.

Según Exitosa, dos presuntos criminales que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al empresario para robarle sus pertenencias. No obstante, la víctima respondió con su arma de fuego y repelió el ataque, originando un intenso intercambio de disparos en plena vía pública.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció en el lugar. La Policía lo identificó como Javier Daniel Richarti Guevara. Tras el hecho, los agentes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recoger los indicios que permitan esclarecer cómo se produjo el enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, el segundo presunto delincuente intentó huir del lugar, pero fue capturado por agentes de la Policía Nacional a unos 200 metros de la escena. Debido a las heridas de bala que presentaba, fue evacuado al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

El empresario declaró ante la Policía que desde hace seis meses recibía amenazas y era víctima de extorsión. En tanto, agentes de la comisaría Sol de Oro acordonaron la escena e iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad de los involucrados.

🔴🔵 SMP: ciudadano abate a delincuente e hiere a su cómplice tras intento de robo.



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