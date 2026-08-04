Un adolescente de 16 años, identificado como Darwin Azañero Ramón, fue asesinado a balazos dentro de su habitación, ubicada en el segundo piso de su vivienda, en el distrito de Villa El Salvador.

Según informó América Noticias, el ataque ocurrió durante la noche del lunes, luego de que la víctima fuera perseguida por tres sujetos armados en la vía pública. El menor logró llegar hasta su domicilio tras recibir un primer disparo en la pierna, pero los agresores continuaron la persecución.

Según las autoridades, los atacantes forzaron la puerta principal de la vivienda, empujaron a los familiares que intentaron impedir su ingreso y subieron directamente al segundo piso, donde dispararon contra el adolescente dentro de su habitación.

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Policía investiga el móvil del crimen

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que Darwin Azañero Ramón había salido de su vivienda para reunirse con un grupo de amigos y regresó pocos minutos después mientras era perseguido por los tres sujetos.

Los familiares señalaron que el crimen podría estar relacionado con enfrentamientos entre pandillas vinculadas a barras bravas de fútbol. Según su versión, el adolescente habría sido interceptado por transitar por un sector dominado por un grupo rival.

La Policía viene recopilando testimonios de vecinos para determinar si existen bandas juveniles que operan en la zona y establecer el móvil del homicidio.

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Familia exige justicia

Los familiares informaron que Darwin cursaba el tercer año de secundaria y aseguraron que no conocían conflictos previos que pudieran haber motivado el ataque.

También indicaron que el menor había regresado ese mismo día a Villa El Salvador tras pasar un periodo de vacaciones con familiares en el distrito de Puente Piedra.

La familia solicitó a las autoridades identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Diligencias policiales y fiscales continúan

Tras el crimen, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la vivienda para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística inspeccionaron la escena con el objetivo de recoger casquillos, huellas y otros elementos de interés para la investigación.

Asimismo, los agentes solicitaron los registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en los alrededores para reconstruir la ruta de escape de los tres sospechosos.

El Ministerio Público inició las diligencias fiscales para esclarecer las circunstancias del homicidio y dispuso la toma de declaraciones a los familiares que presenciaron el ingreso de los atacantes.