Piura en los ojos de todo el Perú y del extranjero, al haber sido declarados 16 recursos y festividades de nuestra región en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Según indicaron en la Dirección de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Piura, se logró hasta el mes pasado inscribir y actualizar 16 nuevos recursos y festividades de nuestra región en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos.

De esta manera, Dircetur logra inventariarlos, siendo requisito clave para gestionar inversión pública: mejores accesos, miradores, señalización y más promoción la población.

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DECLARADOS

Los nuevos protagonistas turísticos están ubicados siete en la provincia de Paita, siendo: la Playa Muy Muy, el Muelle Turístico Municipal, el Mirador Tablazo, el Templo San Francisco de Asís, el Mirador Cristo Redentor en El Tamarindo, la Fiesta de Apóstol Santiago en San Lucas de Colán y el Mirador Cruz de Mayo de Amotape.

Por su parte, en Ayabaca, están considerados la Sala Cultural Diosa de Frías, el Aniversario del mismo pueblo y las Cataratas de Pelayos. Mientras que en Morropón: la Pelea de Toros de Santo Domingo.

La Perla del Chira (Sullana) está en el inventario nacional con el Museo Tangarará, La Chorrera de Casitas y los Pilares Negritos.

Finalmente, Huancabamba declara como sus atractivos turísticos en el inventario nacional a las Fiestas de San Juan y Virgen del Carmen en Canchaque.

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MÁS RECURSOS

La cifra se suma a los más de 235 recursos y festividades de la región que ya figuran en este registro nacional.

La Dircetur invita a las municipalidades de la región a solicitar la asistencia técnica y el acompañamiento de su institución para que los recursos turísticos, religiosos y culturales sean reconocidos oficialmente.

Asimismo, señala que hacerlo es sencillo, solo hay que ponerse en contacto con la dirección de turismo y recibirás capacitación presencial o virtual.

Piura es grande y sus atractivos los hacen más vistos para que los turistas gocen de los mejores.