San Lucas de Colán recibió la grata noticia de haber logrado el registro de la Festividad del Apóstol Santiago en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad Provincial de Paita, MINCETUR DIRCETUR Piura y Municipalidad del Centro Poblado.

Este importante reconocimiento fortalece la puesta en valor de una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la provincia, contribuyendo a su promoción, conservación y desarrollo como atractivo turístico.

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DANZANTES

Durante doce días, este centro poblado gozó de la festividad en honor al Apóstol Santiago que con gran fervor, devoción, identidad y tradición lo celebran con diversas actividades, donde el atractivo es la “danza del caballito” al ritmo de música tradicional, que simboliza la fuerza, el coraje y la alegría de todo el pueblo.

Además, esta danza tiene raíces tanto indígenas como españolas, representando una forma de homenaje al santo patrono y a la vida costera ligada a la pesca y la fe.

La comuna Centro Poblado San Lucas participó de la Santa Misa de Fiesta donde se condecoró a Monseñor Luciano Maza Huamán y al párroco, R.P. Junior Chávez Roa, en reconocimiento a su valiosa labor pastoral y compromiso con la comunidad.

Asimismo, rindieron homenaje al santo patrono, manteniendo vivas las tradiciones y rogando para que el Apóstol Santiago siga protegiendo y bendiciendo siempre a San Lucas de Colán y a su población que lo venera de generación en generación.

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ACTIVIDADES

Entre las actividades hubieron varias noches culturales en diferentes sectores, ginkana familiar, Feria Artesanal “Apóstol Santiago 2026”, paseo de antorchas, juramentación de la nueva mayordomía, retreta y condecoración de la mayordomía al caballito de fiesta.

En los días posteriores hubo serenata en honor al patrono, concurso y quema de castillos, procesiones de la imagen, concurso de bandas de músicos, desfile cívico patriótico, terminando con las dos batallas en casa de los mayordomos, que reflejan la tradición e identidad de un pueblo lleno de fe.