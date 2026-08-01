Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en la avenida Las Américas, en la provincia de Pisco, luego de que un camión cisterna de placa AFB-883, de marca Hino, se despistara y terminara empotrado contra un poste y la pared de una vivienda, dejando cuantiosos daños materiales.

Brutal accidente

El accidente ocurrió a la altura de la pollería “El Pollo Gordo”, donde, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad, cruzó el separador central de la vía y avanzó varios metros antes de impactar violentamente contra la infraestructura ubicada al margen de la carretera.

Producto del fuerte impacto, el camión derribó un poste de energía eléctrica, arrancó un árbol desde su base y ocasionó daños en la fachada de un inmueble. El poste quedó tendido sobre la vía con cables expuestos, lo que obligó a restringir el tránsito por varios minutos para evitar nuevos accidentes.

Testigos señalaron que el vehículo se desplazaba en dirección desde el sector del colegio San Martín hacia el Seguro Social cuando ocurrió el despiste.

Tras la emergencia, personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Pisco llegó al lugar para acordonar la zona, ordenar el tránsito vehicular y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

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