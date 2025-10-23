Un accidente de tránsito se registró ayer alrededor de las 7:00 a. m. en la Panamericana Sur, a la altura de la parte posterior del cementerio viejo, en la provincia de Ica. La zona es conocida por la alta frecuencia de siniestros viales ocurridos a lo largo del presente año.

Siniestro vial

El hecho involucró a un moderno vehículo blanco que se empotró violentamente contra la parte trasera de un tráiler. El impacto causó severos daños en la parte delantera del automóvil.

El conductor del auto resultó con lesiones, pero logró sobrevivir al fuerte choque. Fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica, aunque no se han brindado detalles sobre su estado actual.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente.

VIDEO RECOMENDADO



