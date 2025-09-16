Un violento accidente de tránsito se registró la noche del fin de semana, en el óvalo del estadio José Picasso Peratta de Ica, cuando una minivan conducida por Damian Dante Ditolvi Loyola (44), en evidente estado de ebriedad, embistió a una mototaxi y terminó involucrando también a una camioneta.

Accidente múltiple

De acuerdo con el informe policial N.° 4574-2025, la mototaxi de placa 2954-2, conducida por Carlos Negrón Chilet (58), llevaba como pasajeros a Giulliana Baiocchi Valdivia (41) y Alberto Peña Quispe (44), con destino a San Joaquín.

Todos resultaron heridos tras la colisión y recibieron atención inmediata por parte de los bomberos. En el siniestro también estuvo implicada la camioneta Y2H-916.

El responsable fue detenido en el lugar y trasladado a la Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial de Ica, en San Joaquín. Ditolvi Loyola afronta investigaciones por el presunto delito contra la seguridad pública, debido a la grave imprudencia que puso en riesgo la vida de los pasajeros y conductores involucrados.

