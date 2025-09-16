Un violento se registró la noche del fin de semana, en el , cuando una minivan conducida por Damian Dante Ditolvi Loyola (44), en evidente estado de ebriedad, embistió a una mototaxi y terminó involucrando también a una camioneta.

Accidente múltiple

De acuerdo con el informe policial N.° 4574-2025, la mototaxi de placa 2954-2, conducida por Carlos Negrón Chilet (58), llevaba como pasajeros a Giulliana Baiocchi Valdivia (41) y Alberto Peña Quispe (44), con destino a San Joaquín.

Todos resultaron heridos tras la colisión y recibieron atención inmediata por parte de los bomberos. En el siniestro también estuvo implicada la camioneta Y2H-916.

El responsable fue detenido en el lugar y trasladado a la Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial de Ica, en San Joaquín. Ditolvi Loyola afronta investigaciones por el presunto delito contra la seguridad pública, debido a la grave imprudencia que puso en riesgo la vida de los pasajeros y conductores involucrados.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS