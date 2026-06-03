La candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, Brígida Curo, quien cuestionó en diversas ocasiones la gestión de Dina Boluarte fue captada movilizandose en un vehículo perteneciente a una dirigente vinculada al entorno político del hermano de la exmandataria.

Así lo reveló un reportaje de Canal N, que siguió los movimientos de la aspirante en el Centro de Lima tras participar en actividades partidiarias. Según el informe, durante la mañana del 25 de mayo de este año, una camioneta blanca llegó a un local de Juntos por el Perú ubicado en el Centro de Lima. Minutos después de finalizar una conferencia de prensa, Brígida Curo descendió del vehículo frente a las instalaciones del partido.

La unidad en la que se trasladaba no está registrada a su nombre, lo que generó cuestionamientos sobre su procedencia. La revisión de los registros permitió identificar a la propietaria del vehículo.

La candidata a vicepresidenta de Juntos por el Perú, Brígida Curo, fue captada bajando de una camioneta de propiedad de una alta dirigente del partido vinculado a Nicanor Boluarte, el pasado 25 de mayo. El vehículo le pertenece a Melania Herrera Torres, empresaria chotana ►… pic.twitter.com/GzAx7f97Bi — Canal N (@canalN_) June 3, 2026





¿A quién le pertenece el vehículo?

El vehículo pertenece a Melania Herrera Torres, una empresaria de Chota que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por el Perú. Esta agrupación política mantiene vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

La dirigente también integró una plancha presidencial en procesos electorales recientes dentro de ese partido. En ese contexto, buscó postular a la vicepresidencia junto a Morgan Quero, quien es considerado una figura cercana al actual gobierno.

Melania Herrera ha sido relacionada con reuniones en un inmueble ubicado en la calle Risso, donde coincidía con personas cercanas a Nicanor Boluarte. Varios de estos asistentes son investigados por su presunta participación en la organización denominada Los Waykis en la sombra.

El vehículo que utilizó la candidata fue adquirido por la empresaria en julio del año pasado. Este bien también fue consignado en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones durante su participación política.

La aparición de Brígida Curo utilizando esta camioneta ha generado interrogantes sobre sus vínculos indirectos con actores políticos cercanos al entorno presidencial.