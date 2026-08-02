El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna Wilfredo Espinoza Chávez indicó que antes de incrementar la remuneración mínima vital el gobierno debe frenar la criminalidad a fin de que la economía no siga retrayéndose.

“Primero tenemos que aplacar la delincuencia, cuando se aplaque la inversión va a venir sola, la gente va a empezar a invertir, va a salir más, comprar más, pero si no se soluciona la gente se va a retraer de hacer inversiones”, formuló.

Economía está retraída

Indicó que cada vez hay más negocios que se están cerrando, por lo que esperan que la respuesta contra la inseguridad sea contundente tal como lo ha anunciado la presidenta Keiko Fujimori.

Comunicó que sostuvieron una reunión dentro de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en la cual se acordó que se solicitará una reunión con la presidenta de la república Keiko Fujimori.