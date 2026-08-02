La exprimera dama Eliane Karp informó que su madre, Eva Fernenbug, falleció la noche del sábado en un asilo de Bruselas, Bélgica, a pocos días de cumplir 100 años.

En declaraciones a RPP desde Tel Aviv, Israel, señaló que no pudo despedirse de ella debido a la orden de prisión preventiva y la alerta roja de Interpol que pesan en su contra por el caso Ecoteva , en el que es investigada por presunto lavado de activos.

Eliane Karp sostuvo que las medidas judiciales le impidieron viajar a Bélgica y cuestionó la prolongación del proceso penal. El caso Ecoteva está relacionado con la compra de inmuebles en el Perú a nombre de su madre mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Tras confirmar el fallecimiento de su madre, la ex primera dama solicitó nuevamente a la presidenta Keiko Fujimori conceder un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

Afirmó que el exmandatario enfrenta problemas de salud, estrés y ansiedad, y aseguró que recientemente sufrió una caída en el penal de Barbadillo.

Asimismo, pidió que Toledo pueda acogerse a la Ley 32181, que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Karp sostuvo que un eventual indulto representaría un gesto de reconciliación nacional y señaló que estaría dispuesta a regresar al Perú si se levantan las órdenes de captura y prisión preventiva dictadas en su contra.