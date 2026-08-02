La exprimera dama Eliane Karp informó que su madre, Eva Fernenbug, falleció la noche del sábado en un asilo de Bruselas, Bélgica, a pocos días de cumplir 100 años.
En declaraciones a RPP desde Tel Aviv, Israel, señaló que no pudo despedirse de ella debido a la orden de prisión preventiva y la alerta roja de Interpol que pesan en su contra por el caso Ecoteva, en el que es investigada por presunto lavado de activos.
Eliane Karp sostuvo que las medidas judiciales le impidieron viajar a Bélgica y cuestionó la prolongación del proceso penal. El caso Ecoteva está relacionado con la compra de inmuebles en el Perú a nombre de su madre mediante la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.
Tras confirmar el fallecimiento de su madre, la ex primera dama solicitó nuevamente a la presidenta Keiko Fujimori conceder un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.
Afirmó que el exmandatario enfrenta problemas de salud, estrés y ansiedad, y aseguró que recientemente sufrió una caída en el penal de Barbadillo.
Asimismo, pidió que Toledo pueda acogerse a la Ley 32181, que permite a los mayores de 80 años cumplir su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
Karp sostuvo que un eventual indulto representaría un gesto de reconciliación nacional y señaló que estaría dispuesta a regresar al Perú si se levantan las órdenes de captura y prisión preventiva dictadas en su contra.