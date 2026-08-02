La provincia de Pataz, en la región La Libertad, enfrenta desde hace varios años una grave crisis de seguridad debido al avance de la minería ilegal que ha provocado que mafias y organizaciones criminales pugnen de manera sangrienta por el predominio de la extracción del oro.

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Para tratar de combatir la inseguridad y retomar el control del territorio, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia y creó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), cuyas fuerzas combinadas entre el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) patrullan a diario zonas agrestes donde operan los mineros ilegales.

Sin embargo, es precisamente esta complicada geografía lo que hace complicado el trabajo de patrullaje, por eso se ha dispuesto desde hace unos días vigilancia aérea mediante helicópteros.

De esta manera, la presencia aérea forma parte de los operativos que se diseñan para seguir combatiendo a las bandas criminales que se internan entre las montañas.