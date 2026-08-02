El Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto resolvió declarar fundada la tacha presentada contra la candidatura de Florentino Nina Fernández, postulante al cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo por la organización política Acción Popular, disponiendo su exclusión del proceso electoral.

La decisión del órgano electoral está contenida en la Resolución N° 01554-2026-JEE-MNIE/JNE, emitida en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego de evaluar los argumentos y documentos correspondientes a la candidatura.

Sentencias y omisiones

De acuerdo con el documento, sobre Florentino Nina Fernández recae una pena de inhabilitación mediante sentencia firme, situación que activa la causal de exclusión prevista en el literal b) del numeral 41.1 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos.

Asimismo el JEE señala que el candidato se encuentra impedido constitucionalmente para postular al cargo de alcalde provincial de Ilo, al haberse acreditado su incursión en el supuesto previsto en el Artículo 34-A de la Constitución Política del Perú.

La resolución también establece que se acreditó la omisión de información obligatoria en la declaración jurada de hoja de vida, configurándose la causal prevista en el numeral 23.5 del Artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Regidores siguen en carrera

En tanto, El JEE precisó que la exclusión de Nina Fernández no afecta la inscripción de los demás integrantes de la lista de candidatos a regidores de la Municipalidad Provincial de Ilo presentada por Acción Popular, conforme a lo establecido en el numeral 37.2 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026.

Nina Fernández manifestó que presentará la apelación contra la resolución que lo saca de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.