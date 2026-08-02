Las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este domingo provocaron inundaciones en calles y viviendas de los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, en Lima sur.

Los aniegos afectaron el tránsito vehicular y peatonal, mientras decenas de familias retiraron el agua acumulada de sus viviendas para evitar mayores daños.

Uno de los puntos más afectados fue la avenida 200 Millas, en las inmediaciones del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador , donde el agua formó una extensa laguna que dejó vehículos varados y dificultó el ingreso y salida de ambulancias, pacientes y personal médico.

Vecinos denunciaron que el problema se repite cada invierno debido a las deficiencias del sistema de drenaje y solicitaron una solución definitiva.

En Villa María del Triunfo, el agua ingresó a varias viviendas y anegó diversas calles, obligando a los residentes a retirar el agua con baldes y escobas. Los vecinos señalaron que las precipitaciones volvieron a evidenciar las deficiencias del drenaje pluvial en ambos distritos.

Sedapal

Por su parte, Sedapal descartó que las inundaciones hayan sido ocasionadas por una falla en la red de alcantarillado y atribuyó los aniegos a las intensas lluvias registradas durante la madrugada.

La empresa informó que desplegó equipos hidrojet en las zonas más afectadas para acelerar el drenaje del agua y anunció que continuará coordinando con las autoridades locales las acciones de atención de la emergencia.