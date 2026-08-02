La Policía Nacional del Perú (PNP) inició este domingo la imposición de multas a los conductores de motos eléctricas que circulen por ciclovías en Lima, tras concluir un periodo de orientación preventiva de 45 días.

La infracción busca garantizar el uso exclusivo de estas vías y reducir el riesgo de accidentes para ciclistas y otros usuarios.

Invadir una ciclovía con un vehículo motorizado constituye la infracción G32 del Reglamento Nacional de Tránsito y es sancionada con una multa equivalente al 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 550 . La PNP advirtió que el monto total de las sanciones puede superar los S/ 2,500 si el conductor incurre en otras faltas.

Las autoridades recordaron que las motocicletas eléctricas que superan los 25 km/h deben contar obligatoriamente con placa de rodaje, tarjeta de identificación vehicular, SOAT y licencia de conducir de categoría B-IIa.

Asimismo, precisaron que el brevete de categoría A-I, utilizado para automóviles particulares, no habilita la conducción de este tipo de vehículos.

Conducir una motocicleta eléctrica sin la licencia correspondiente constituye la infracción más grave y es sancionada con el 50 % de una UIT, equivalente a S/ 2,750.

Además, circular sin placa de rodaje o sin SOAT implica una multa adicional de S/ 660, mientras que la falta de documentación puede derivar en la retención e internamiento del vehículo en un depósito oficial.

Frente a esta situación, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementar un proceso extraordinario de formalización para que los propietarios puedan obtener la matrícula, placa, SOAT y licencia de conducir. El gremio sostiene que muchos usuarios adquirieron estos vehículos bajo la premisa de que no requerían dichos documentos.

La Policía Nacional informó que los operativos de fiscalización continuarán en Lima norte, centro y sur para verificar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, exhortó a los conductores de motos eléctricas a regularizar su documentación y respetar las ciclovías para evitar sanciones económicas y la retención de sus vehículos.