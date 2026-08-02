El Ejecutivo decidió aplazar la evaluación del proyecto mediante el cual solicitará facultades legislativas al Congreso, luego de que distintos ministerios presentaran observaciones al contenido de la propuesta. Según explicó el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, el documento continúa en proceso de revisión y aún requiere ajustes antes de recibir la aprobación del Consejo de Ministros.

Durante una entrevista en RPP, el titular del Ministerio de Cultura informó que la sesión del Consejo de Ministros, prevista para este domingo con el fin de abordar este tema, finalmente no se llevará a cabo. Asimismo, indicó que el proyecto todavía no reúne las condiciones necesarias para ser aprobado debido a que los sectores del Ejecutivo continúan remitiendo aportes.

“Se ha postergado [la sesión]. Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para la aprobación, entonces, okay, se posterga [...] Se ha postergado porque estamos todavía en una dinámica de terminar de armar cuadros”, manifestó.

El titular del Mincul agregó que cada cartera ha remitido observaciones relacionadas con sus respectivas competencias. Asimismo, señaló que esas recomendaciones todavía están siendo evaluadas para incorporarlas al documento final.

“Se está afinando, se están recibiendo una serie [de observaciones], yo mismo he mandado observaciones al proyecto que se nos presentó, que me parece que son indispensables desde el sector Cultura, todos están mandándolas. Se llegó al momento en que se dijo ‘esto todavía requiere algunos ajustes’”, indicó.

¿Qué observaciones presentó el Mincul?

En otro momento, Beingolea fue consultado sobre las propuestas que presentó desde el Ministerio de Cultura para modificar el proyecto. Sin embargo, prefirió no detallar el contenido de esas observaciones mientras el documento siga en elaboración.

El titular del sector explicó que considera necesario esperar a que el Consejo de Ministros adopte una posición definitiva antes de hacer públicos los planteamientos formulados por cada ministerio. Además, remarcó que el trabajo dentro del Gabinete exige respetar las decisiones colectivas una vez concluido el proceso de evaluación.

“No, es que todavía no la voy a decir, hablemos del producto final. O sea, qué poco elegante, imagínate que llega el Consejo de Ministros y mis observaciones no fueron tomadas. En eso también quiero ser claro uno tiene que ser disciplinado en un colectivo […] Luis Bedoya decía ‘antes de la decisión, libertad después de la decisión, unidad’. Es la única manera de gobernar, y yo, en esto, soy un seguidor de Bedoya. Así que no voy a decirte ahora las cosas que he propuesto. Yo preferiría no hablar de algo que todavía no está listo”, señaló.