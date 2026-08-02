La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, adelantó que tras reunirse el 31 de mayo con su equipo técnico para abordar las acciones frente al fenómeno El Niño, designó a los gerentes regionales responsables de las provincias costeras que estarán a cargo de esas coordinaciones.

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“Hemos comprometido a los gerentes a que se hagan responsables de las provincias en la costa debido al anuncio de las lluvias por el fenómeno El Niño. Aquí hemos sido claros, Defensa Civil es tarea de todos. No queremos perder el tiempo y ya estamos viendo todo el trabajo que tendremos por delante”, sostuvo la autoridad.

Los gerentes responsables de las provincias de la costa son: gerenta regional de Turismo, Angélica Villanueva (Trujillo), gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera (Virú), gerente regional del Ambiente, Frank Sánchez (Chepén), director del Proyecto Parque Industrial, Gerardo Flores (Ascope) y el director del PROIND, Herald Velásquez (Pacasmayo).

Plataforma de Defensa Civil se reactivóDe otro lado, informó que semanas atrás se reactivó la Plataforma Regional de Defensa Civil donde acudieron representantes de ANIN, Defensa Civil, Juntas de Usuarios y alcaldes provinciales y distritales, donde se llegó a compromisos importantes, entre ellos realizar un mapeo de la maquinaria, operarios y combustible con que cuenta cada municipio, así como validar y actualizar en la plataforma del Ministerio de Vivienda los puntos críticos que se intervendrán, entre otros.

También indicó que hace unos días el Ejecutivo determinó un techo presupuestal de Obras por Impuestos a las municipalidades para que puedan invertir en trabajos o mantenimientos de prevención; sin embargo, se evidencia que existe poco conocimiento y experiencia para impulsar ese tipo inversiones.

“Ya dimos la indicación para que un equipo de Cooperación Técnica establezca una fecha para reunirse con las municipalidades a fin de brindarles la asesoría y soporte técnico en la ejecución de Obras Impuestos con trabajos de prevención.

La Libertad es pionera a nivel nacional en hacer mantenimientos de infraestructuras, y eso mismo pueden hacer ellos”, dijo.Por último, el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín, señaló, en respuesta a la difusión notas críticas a la gestión de prevención, que es incorrecto que el GORE haya intervenido en 21 puntos críticos, ya que se tiene evidencia que han sido 41 los puntos críticos trabajados en conjunto con el ANA y el Ministerio de Vivienda.