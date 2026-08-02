Tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua fueron expulsados del Perú este domingo, luego de cumplir una condena de ocho años de prisión por distintos delitos. El traslado se realizó desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú con destino a Venezuela, donde los extranjeros deberán afrontar los procesos judiciales que mantienen pendientes.

La medida fue ejecutada por las autoridades peruanas en coordinación con distintos sectores del Ejecutivo. Los tres expulsados fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional hasta la aeronave antes de iniciar el vuelo.

#EnVivo Expulsan del Perú a tres extranjeros vinculados a la organización criminal del Tren de Aragua



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¿Qué delitos cometieron?

Los ciudadanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, alias Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rodi; y Rafael Sorrilla Velásquez, alias Rafa. Según informaron las autoridades, los tres cumplieron condenas por tenencia ilegal de armas, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.

La expulsión se realizó en aplicación de los Decretos Legislativos N.° 1350 y N.° 1582, que regulan el control migratorio y permiten retirar del país a ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas. El Ejecutivo señaló que esta medida busca evitar que integrantes de organizaciones criminales vuelvan a operar en territorio nacional.

Asimismo, el Gobierno confirmó que Venezuela aceptó el ingreso de los tres ciudadanos. De acuerdo con las autoridades peruanas, los expulsados mantienen investigaciones pendientes en ese país, las cuales continuarán tras su llegada.

Ministros supervisaron el operativo

En el acto estuvieron presentes los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior. En declaraciones a la prensa, los miembros del gabinete destacaron el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y las acciones adoptadas para concretar la expulsión.

El titular del Mindef, Rafael Belaunde, indicó que la operación forma parte de las acciones dispuestas por el Gobierno para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. Además, explicó que el avión regresará al Perú con ciudadanos peruanos que permanecen en Venezuela tras resultar afectados por el terremoto ocurrido semanas atrás en ese país.

“Hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior una aeronave Spartan C27 J que tendrá la misión de expulsar a estos avezados delincuentes pero también esta es una misión humanitaria que tendrá como finalidad repatriar compatriotas que se encuentran en Venezuela víctimas del terremoto sufrido semanas atrás ahí”, indicó.

Callao | Canciller Espá sobre la expulsión de tres ciudadanos venezolanos vinculados al ‘Tren de Aragua’: Este avión no solo va a ir a Caracas a dejar a estos delincuentes, va a traer a peruanos que están en una situación difícil a raíz del terremoto ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/BX79VmLYv9 — Canal N (@canalN_) August 2, 2026





Gobierno destaca coordinación entre sectores

Por su parte, el canciller Carlos Espá señaló que el objetivo fue impedir que los tres ciudadanos recuperaran su libertad en el Perú tras cumplir sus condenas. Además, indicó que el vuelo servirá para facilitar el retorno de connacionales que atraviesan una situación complicada en Venezuela y destacó la reanudación de los servicios consulares peruanos en ese país.

Finalmente, el ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que la Policía Nacional y Migraciones estuvieron a cargo del traslado y la custodia de los expulsados hasta entregarlos a las autoridades venezolanas. Agregó que el Gobierno continuará impulsando nuevos procedimientos para retirar del país a extranjeros que hayan cumplido condenas y se encuentren sujetos a procesos de expulsión.

“Seguiremos y tenemos para reportar a más de estos indeseables del país. Eso obviamente obedece a un trámite migratorio que estarán listos en las próximas horas para continuar este tan esperado proceso de expulsión de criminales de nuestro país”, señaló.

Callao | César Astudillo, ministro del Interior, sobre la expulsión de tres ciudadanos venezolanos vinculados al ‘Tren de Aragua’: Este es un trabajo en un equipo



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