Las autoridades de Marruecos reconocieron este domingo que miles de personas intentaron cruzar la frontera hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla durante una jornada marcada por una fuerte presión migratoria. El balance de víctimas continúa en aumento y, con las cifras reportadas por ambos países, el número de fallecidos ya supera las 80 personas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior marroquí, cerca de 40 mil personas se dirigieron hacia la frontera de Ceuta, mientras que otras 1 135 lo hicieron por Melilla. Además, el Gobierno confirmó 11 muertes en su territorio, de las cuales diez corresponden a personas que fallecieron por ahogamiento.

El Gobierno marroquí señaló que la movilización masiva estuvo relacionada con distintos factores que coincidieron en los últimos días. Entre ellos mencionó la difusión de información engañosa en plataformas digitales, la actuación de redes dedicadas al tráfico de personas y la interpretación errónea de normas migratorias que hicieron creer a muchos migrantes que era posible ingresar con facilidad al territorio europeo.

Al referirse a la cooperación con otros países, el Ministerio del Interior sostuvo que Marruecos mantendrá el trabajo conjunto para enfrentar este tipo de situaciones.

“Marruecos seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”, indicó la cartera en un comunicado.

Tras días de silencio, Marruecos ha emitido ahora un comunicado.



El Ministro de Interior marroquí afirma que:



1. Marruecos se está coordinando con España para que: "las personas que quieran puedan volver".



2. Lo ocurrido en Ceuta y Melilla se ha debido a varios factores… — Néstor Siurana (@NestorSiurana) August 2, 2026

Investigación en curso

Frente al incremento de personas que intentaron cruzar la frontera, las autoridades marroquíes informaron que reforzaron la vigilancia en las zonas terrestres y marítimas. Asimismo, señalaron que se incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad y de las autoridades territoriales para contener nuevos intentos de ingreso.

Por otro lado, la Fiscalía de Marruecos anunció el inicio de una investigación judicial para determinar las responsabilidades relacionadas con estos hechos.

Las autoridades españolas informaron que más de 50 mil personas lograron ingresar a Ceuta durante la jornada, aunque precisaron que la mayoría ya regresó a su país de origen. Además, confirmaron la muerte de 72 personas como consecuencia de la crisis migratoria.

Con los 11 fallecidos reportados por Marruecos, la cifra total de víctimas mortales supera las 80 personas. Las investigaciones continúan en ambos países mientras las autoridades mantienen las acciones para reforzar el control de la frontera.