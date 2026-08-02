Una hazaña que quedará marcada en la historia del deporte nacional. La nadadora peruana Valeria Silvana Brigneti Goytizolo se convirtió en la primera mujer peruana en cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, y lo hizo de la manera más exigente posible: sin traje de neopreno.

La travesía conectó Tarifa, en España, con la playa de Dalia, en Marruecos, y fue completada junto a un grupo internacional integrado también por el peruano Rubén Vereau Miranda, la argentina Marina Díaz y el mexicano Sebastián Hermosillo. Bajo la guía de la entrenadora mexicana Nora Toledano, el equipo recorrió 16.5 kilómetros en un tiempo de 4 horas y 59 minutos.

No fue nada sencillo, pues el Estrecho de Gibraltar es reconocido por sus condiciones extremas, y los nadadores tuvieron que lidiar con fuertes corrientes y un cambio brusco de temperatura en el agua, que pasó de 17 grados en la zona europea hasta cerca de 21.9 grados al acercarse a costas africanas.

Este logro se hizo sin neopreno, lo cual aumenta la dificultad, pues expone al cuerpo directamente al riesgo de hipotermia y a un mayor desgaste físico y mental.

NUEVO RETO SERÁN LOS “SIETE MARES”

Con este resultado, tanto Brigneti como Vereau dan su primer gran paso dentro del Ocean’s Seven, el circuito que reúne los cruces de aguas abiertas más difíciles del planeta y que muchos consideran el equivalente acuático a escalar las siete cumbres más altas del mundo.

Ambos peruanos ya se perfilan como las máximas referencias de la natación en aguas abiertas en el país.

Este no es su primer gran logro, pues el año pasado, ambos deportistas ya habían conquistado la Vuelta a Manhattan, en Nueva York, un recorrido de 48.5 kilómetros que Brigneti completó en 9 horas y 6 minutos, prueba que forma parte de la exigente “Triple Corona” de aguas abiertas, junto al Canal de la Mancha y el Canal de Catalina.