Un día de grandes resultados para el Perú llega con una muy buena noticia de cara a la Copa Davis. Los triunfos de Gonzalo Bueno en República Cheva y de Juan Pablo Varillas en San Marino, además de conocer que Buse va como siembra y con bye en un Masters 1000, coinciden con el inicio de venta de las entradas para la serie de Copa Davis ante Paraguay, a disputarse el 18 y 19 de septiembre en una nueva sede, el Jockey Club, que será especialmente acondicionada para esta decisiva serie.

¿Desde cuándo y cómo comprar?

Las entradas ya se encuentran a la venta desde el día viernes 31 de julio a las 4:30 p.m en la página web de Ticketmaster (www.ticketmaster.pe), quien fue también la ticketera del vibrante triunfo ante Portugal.

Los precios de las entradas van desde 145 soles por fecha (oriente alta), 165 soles para oriente baja y occidente alta, 190 soles para occidente baja y 300 soles por fecha para las tribunas norte y sur. Al igual que en la edición pasada, se habilitará una zona de boxes en las tribunas sur y norte.

A continuación, algunas recomendaciones para la compra de entradas: