Con miedo, pero decidida a que se haga justicia, la estudiante Camila relató cómo cuatro policías la habrían secuestrado y despojado de sus ahorros el pasado 8 de julio, en un caso que hoy genera indignación luego de que los efectivos investigados quedaran en libertad pese a las pruebas presentadas por la víctima.

En el dominical de Punto Final, Camila (23) contó a detalle este momento trágico que vivió con su pareja, quien actualmente sufriría ataques de pánico luego de este presunto secuestro ejecutado no por delincuentes, sino por agentes que debían protegerlas.

MOMENTOS DE TERROR

Todo comenzó cuando la víctima acababa de llegar a la vivienda que alquilaba en Ate. En ese momento, fue interceptada por cuatro policías, por una presunta venta de drogas. En imágenes, revelan que ella es obligada a subir a un vehículo, donde quedó retenida momentáneamente.

Afuera de la unidad vehicular, dos de los policías conversaban con un hombre que, según las diligencias, registra antecedentes por secuestro. Es en ese instante que la estudiante intenta pedir ayuda, asoma la cabeza por la ventana con la esperanza de que alguien la auxilie. Uno de los vecinos se acerca, pero uno de los efectivos señala que se trata de un operativo por drogas.

Camila señaló que, tanto dentro del vehículo como posteriormente en su vivienda, los policías le exigieron entregar dinero en efectivo y la clave de su aplicación bancaria. Dentro de la vivienda se encontraba su pareja, quien, al no entender qué ocurría, saltó por la ventana, pero fue detenida.

PRESUNTA SUSTRACCIÓN DEL DINERO

De acuerdo con los registros bancarios presentados como prueba, se realizaron consumos que ella asegura nunca autorizó, entre ellos un pago de Oka por S/224.94, una compra en Temu por S/227.20, un recibo de Movistar por 219.80, un pago a Sedapal por S/216.40 y dos pagos a Pluz Energía Web por S/447.49 y S/190. Además, se realizó una recarga de S/54.78 a una línea telefónica que, según la investigación, corresponde a un teléfono azul de un establecimiento penitenciario.

La estudiante agregó que después de ello, se habrían conocido S/20 mil en sus cuentas, por lo que el plan cambió. “Querían el dinero en efectivo. Me decían que llame a una persona”, dijo Camila, quien se habría comunicado con un amigo para que retire el dinero y haga la entrega en efectivo, la cual se hizo en un mercado.

Luego de entregar los 19 mil soles, ambas vuelven a casa y se dan con la sorpresa de que habían sido desalojadas. Frente a ello, llamaron a 105 y el suboficial Carlos Huaraya llegó al lugar para constatar y luego acompañarla a poner la denuncia en la DEPINCRI DE ATE-Santa Anita, donde Camila reconoció a cuatro presuntos responsables: los suboficiales Denilson Vega Deza, Jans Santiago Tarazona, Yober Rodríguez Quispe y Jorge Pareja Espinoza.

Los agentes fueron detenidos gracias a la intervención del suboficial Huaraya.

POLICÍAS LIBRES

A pesar de las pruebas y la investigación que enfrentaron los cuatro policías, quedaron en libertad. El juez consideró que el requerimiento fiscal no estaba debidamente sustentado.

La decisión judicial generó cuestionamientos, más aún cuando los propios efectivos detenidos señalaron que el operativo habría sido dirigido por los suboficiales Roberto Yanac Rojas y Roger Chacón Delgado.

Ante este panorama, Camila no oculta su temor: “Tenemos mucho miedo, temor, no estamos bien. Mi compañera tiene pánico. Queremos que se haga justicia”, expresó la joven.

Por su parte, el general PNP Augusto Ríos, director de Inspectoría, señaló que no se trató de una intervención regular. Aseguró que la propia institución policial actuó al detectar los hechos y que la Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes.