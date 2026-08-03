La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre las dudas generadas por el pedido de facultades legislativas en materia laboral y aseguró que su Gobierno no plantea reducir beneficios de los trabajadores. Durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, la mandataria respondió consultas ciudadanas y se refirió a la CTS, gratificaciones y feriados.

Fujimori indicó que no se realizarán modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios ni a otros derechos laborales adquiridos. En esa línea, señaló que las versiones sobre una afectación a los trabajadores forman parte de una interpretación impulsada por sectores opositores.

“No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, expresó.





Gobierno plantea modernizar normas laborales

Durante la misma intervención, Fujimori sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impulsar cambios en la legislación laboral sin afectar los derechos establecidos para los trabajadores. Además, reiteró que no se eliminarán ni incrementarán los feriados durante su gestión.

El pronunciamiento se da mientras el Gobierno prepara una solicitud de facultades legislativas que incluye materias relacionadas con distintos sectores, entre ellos el ámbito laboral. El Ejecutivo ha señalado que busca realizar ajustes normativos dentro del marco de sus competencias.

El pedido de facultades generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos y organizaciones que expresaron preocupación por posibles modificaciones a las condiciones laborales. Ante ello, la presidenta sostuvo que las críticas responden a una versión que no coincide con las medidas planteadas por su administración.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, también había señalado previamente que no se contemplaba afectar beneficios como la CTS ni los feriados. La posición del Ejecutivo es que las reformas laborales no implicarán una reducción de derechos para los empleados.