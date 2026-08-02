La cantante Thamara Gómez fue víctima de un nuevo ataque en su vivienda ubicada en Sullana, Piura, donde desconocidos dejaron amenazas y detonaron un explosivo durante la madrugada. Los responsables exigían el pago de S/50 mil para evitar nuevos atentados contra la artista y sus familiares.

El hecho ocurrió cuando un sujeto llegó hasta el inmueble y dejó dos mensajes con amenazas antes de activar el artefacto explosivo en el exterior de la casa. La detonación generó daños materiales y alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar el fuerte ruido.

#Piura: La cantante Thamara Gómez, actual vocalista de la orquesta lambayecana "Las Estrellas de La Cumbia", es víctima de extorsión. Le piden 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.



*Cámaras de seguridad grabaron cuando...



1/2 pic.twitter.com/rzzeWSfBj6 — Edison Rentería (@edisonral) August 2, 2026





Cámaras registraron el ataque

Las cámaras de seguridad instaladas cerca del domicilio captaron los movimientos del presunto responsable antes y después de la detonación. El material fue entregado a las autoridades y forma parte de las diligencias para identificar a los involucrados en el ataque.

Tras lo ocurrido, la intérprete acudió a la Policía Nacional del Perú para presentar la denuncia correspondiente. La cantante también solicitó medidas de protección para garantizar su seguridad y la de sus familiares mientras avanzan las investigaciones.

Denuncia amenazas previas

Este no sería el primer episodio de amenazas que enfrenta la artista. En 2025, la cantante informó que había recibido mensajes intimidatorios en varias ocasiones, situación que la llevó a modificar algunas actividades de su rutina diaria.

Asimismo, señaló en aquella oportunidad que los hechos afectaron su tranquilidad y la de su entorno cercano. Además, indicó que tuvo que tomar precauciones debido al temor de sufrir nuevos ataques.

El caso se suma a las investigaciones por extorsión que afectan a distintos ciudadanos y figuras públicas en diversas regiones del país. Mientras continúan las diligencias, la Policía mantiene abierta la búsqueda de los responsables del ataque registrado en Sullana.