La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el próximo jueves 6 de agosto pondrá en marcha el plan piloto del Carril Bidireccional Arequipa, una medida que busca reorganizar el espacio vial de esta importante avenida para priorizar la circulación de los buses del Corredor Azul.

Según informó la ATU en su sitio web, esta iniciativa se implementará inicialmente en un tramo de 1.5 kilómetros, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández. Durante esta primera fase se evaluará el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de avanzar con las siguientes etapas.

La ATU precisó que el Carril Bus Bidireccional Arequipa no constituye una obra vial, sino una intervención orientada a recuperar la avenida Arequipa como una “zona de tránsito calmado”, donde se priorice la movilidad del transporte público, así como la seguridad y el desplazamiento de peatones y ciclistas, con el objetivo de ofrecer viajes más rápidos, seguros y ordenados.

“Actualmente, el principal problema que enfrenta el Corredor Azul es la competencia desleal del transporte informal. Vehículos que circulan por la av. Arequipa sin autorización que no solo afectan la operación del servicio, sino que además ponen en riesgo la vida de los usuarios que lo utilizan”, señalaron.

La ATU señaló que esta situación afecta la circulación de los buses y dificulta su ingreso y salida de los paraderos, además de impedir una adecuada maniobra de aproximación y generar retrasos que terminan perjudicando a los usuarios. Frente a ello, indicó que la iniciativa busca recuperar el orden en la vía y dar prioridad al tránsito del transporte público.

La entidad proyecta que esta iniciativa favorecerá a más de 70 mil pasajeros cada día, gracias a una reducción del tiempo de viaje en hora punta de 10 a 6 minutos. También se espera que la velocidad comercial de los buses aumente de 9 km/h a 18 km/h, lo que permitirá una operación más eficiente y viajes más regulares.

Según la ATU, el plan se desarrollará respetando las áreas verdes, el arbolado y la ciclovía existente, con el objetivo de promover una movilidad más sostenible, reducir la contaminación y mejorar el espacio urbano.

“El proyecto ha sido validado técnicamente y es ejecutado por la ATU, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú. Es importante precisar que este Plan Piloto permitirá evaluar el comportamiento y realizar los ajustes necesarios antes de continuar con las siguientes fases del proyecto”, indicaron.