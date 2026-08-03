La presidenta Keiko Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas participarán en acciones de apoyo a la seguridad ciudadana en las calles y el sistema de transporte durante los próximos días. La medida forma parte de las disposiciones que su Gobierno plantea para enfrentar la inseguridad y recuperar el orden en distintos espacios públicos.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta oficial de TikTok, la mandataria señaló que los militares no solo apoyarán en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, sino también en otros ámbitos vinculados a la prevención del delito. Fujimori recordó que esta propuesta fue parte de sus planteamientos durante la campaña presidencial.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, expresó.

La jefa de Estado indicó que las próximas acciones forman parte de los compromisos anunciados durante la campaña electoral. También sostuvo que su administración continuará presentando medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

Fujimori señaló que los detalles de estas disposiciones serán comunicados progresivamente.

“Ya ustedes van a ir conociendo cada una de estas medidas”, manifestó durante la transmisión realizada en sus redes sociales.

En otro momento de la transmisión, la presidenta informó que el Ministerio de Salud implementará un proceso para digitalizar las historias clínicas de los pacientes del sistema público. La medida, según indicó, incluirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión de información médica.