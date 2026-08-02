FBC Melgar no pudo prolongar su racha de triunfos y empató sin goles en su visita a FC Moquegua, en encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto arequipeño encontró un rival ordenado que le cerró los espacios y terminó resignando dos puntos en un compromiso con escasas emociones frente a los arcos.

El técnico Miguel Rondelli mantuvo la premisa de que “equipo que gana se mantiene” y repitió el mismo once titular que derrotó 2-1 a Sporting Cristal en la jornada anterior.

Jorge Cabezudo volvió a custodiar el arco rojinegro, mientras que la defensa estuvo conformada por Nelson Cabanillas, Leonel González, Juan Escobar y Matías Lazo. En el mediocampo alinearon Kevin Minda, Walter Tandazo y Nicolás Quagliata, dejando en ofensiva a Jhonny Vidales y Cristiam Bordacahar por las bandas, con Bernardo Cuesta como único delantero.

El encuentro fue muy disputado en la mitad del campo y las situaciones de gol fueron escasas. La ocasión más clara para el conjunto moqueguano llegó a los 37 minutos, cuando Jefferson Collazos recibió el balón dentro del área y ensayó un remate de taco que estuvo cerca de sorprender al arquero Jorge Cabezudo.

Melgar respondió con un tiro libre de Nicolás Quagliata, cuyo remate pasó rozando el poste izquierdo del arco defendido por Carlos Grados. En el complemento, Claudio Ramírez también inquietó al conjunto arequipeño con un potente disparo que estuvo cerca de vencer la resistencia de Cabezudo, aunque el marcador no se movió hasta el pitazo final.

Al término del compromiso, el delantero Jhonny Vidales lamentó el empate, aunque aseguró que el equipo continuará peleando por el campeonato. “Lamentablemente no hemos podido ganar, pero vamos a seguir en la lucha”, declaró el atacante rojinegro.