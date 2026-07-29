La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los incidentes registrados al término de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada frente a España en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El máximo organismo del fútbol informó que la decisión se adoptó con base en el informe elaborado por el instructor de ética designado para evaluar los hechos ocurridos después del encuentro.

Jugadores y miembro del cuerpo técnico también son investigados

Además del expediente abierto contra la AFA, la FIFA inició procedimientos disciplinarios individuales contra los futbolistas argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes, así como contra Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina.

La Comisión Disciplinaria también abrió un procedimiento contra el mediocampista español Gavi, aunque por el momento no se han detallado las presuntas infracciones atribuidas a cada uno de los implicados.

Lee aquí: Barza Trujillo clasifica a la etapa provincial de fútbol femenino

FIFA no precisó posibles sanciones

Hasta ahora, la FIFA no ha informado sobre eventuales medidas disciplinarias ni sobre los plazos para la resolución del caso.

El organismo indicó únicamente que el proceso se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos en su normativa disciplinaria.