Culminada la primera fase de la etapa departamental de la Copa Perú, quedaron conformadas las 6 llaves, donde los equipos emparejados jugarán partidos de ida y vuelta.

Los 12 clasificados son los campeones de los 8 grupos: Jibaja Ch., Atlético Torino, Estudiantes de Morropón, Ramón Castilla; 5 de Febrero, Juan Aurich, Alfonso Ugarte y San Martín Occidente.

Además de los Mejores segundos, clasificando: Sport Loma Negra, Águila Roja, Caysa de Yapatera y Defensor Marcavelica.

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FIXTURE

La Liga Departamental de Fútbol de Piura (LIDEFUPI) publicó de manera oficial la programación de la II Fase Clasificatoria de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026, donde quedaron definidas las seis llaves que buscarán el pase a la siguiente instancia del torneo del fútbol macho.

Los enfrentamientos de ida serán los siguientes: En la llave 1 irá Jibaja Che con Defensor Marcavelica, en la llave dos se enfrenta Atlético Torino con Caysa de Yapatera y por la llave tres irá Estudiantes de Morropón con Águila Roja.

Mientras tanto, por la llave 4: Ramón Castilla choca con Sport Loma Negra; 5 de Febrero y San Martín de Occidente se enfrentan en la llave 5 y finalmente Juan Aurich y Alfonso Ugarte de Vice, lo hacen por la llave 6.

Cabe resaltar que en esta fase clasificarán a la Tercera Fase los 6 ganadores de llave y los 2 mejores perdedores, completando así los ocho equipos que continuarán en carrera por el título departamental y donde clasificarán a los 2 equipos representantes de la región a la Nacional .

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APELACIÓN

Aunque la Liga ya dio como ganador a Atlético Torino en el grupo 2, el Club Deportivo Municipal de Vice publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que cuestiona la validez de una resolución emitida por la Comisión de Justicia de la LIDEFUPI.

La institución sostiene que existirían presuntas irregularidades en las firmas del documento y adjunta una declaración jurada de un integrante de dicha comisión, solicitando que el caso sea investigado y se adopten las medidas correspondientes.