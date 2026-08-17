El siniestro se registró en una vivienda ubicada a pocos metros de la plaza principal de Sausa. La emergencia generó preocupación entre los vecinos, quienes por temor a que las llamas alcanzaran sus propiedades decidieron salir de sus casas y apoyar en las labores para controlar el fuego.

El propietario de la vivienda sería Alejo Vásquez, un adulto mayor, quien fue evacuado del lugar. Desde varias cuadras se podía observar una intensa columna de humo. Los vecinos utilizaron baldes, mangueras, escaleras y diversas herramientas para intentar contener las llamas mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Tras el incendio, algunos pobladores expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en la zona. Una vecina señaló que anteriormente habría solicitado a la municipalidad la instalación de cámaras de videovigilancia, debido a que en las inmediaciones funciona una cochera municipal donde se almacenan vehículos pesados.

Según los vecinos, esta situación habría generado la presencia frecuente de vehículos y personas ajenas al sector, incrementando su sensación de inseguridad.

Además, algunos pobladores sostienen que el incendio podría no haber sido accidental. Señalaron que durante el siniestro percibieron un fuerte olor similar al de gasolina dentro de la vivienda, aunque esta versión todavía deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Asimismo, trascendió que días antes el propietario habría tenido problemas con algunos inquilinos, aparentemente relacionados con la ocupación de determinados espacios del inmueble.

Los vecinos también cuestionaron el tiempo que habría tomado la llegada de los efectivos policiales y bomberos, señalando que fueron los propios pobladores quienes inicialmente tuvieron que organizarse y utilizar sus recursos para evitar que el fuego se extendiera a las viviendas colindantes.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas oficialmente. Corresponderá a las autoridades realizar las pericias necesarias para establecer si se trató de un accidente o si el fuego habría sido provocado.