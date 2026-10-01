“Vamos a seguir dando duro a la criminalidad, tengan por seguro que la criminalidad no va a penetrar en la estructura de la Policía, menos en Huancayo. El comando policial apuesta por la investigación profunda sin ningún tipo de desviación. Mano dura, la casa se limpia”, dijo el general PNP César Calero, jefe de la Región Policial de Junín.

Asimismo, el alto oficial dio su respaldo al coronel PNP Angel Leo Mendoza y el mayor PNP Ronald Chavez, quienes habrían sido denunciados.

“Intentan desprestigiar el buen trabajo que se hace. Vamos a seguir en el cmaino en la lucha contra la corrupción, seremos inflexibles”, refirió el coronel Leo Mendoza. Las investigaciones continúan.