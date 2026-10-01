Momentos de tensión se registraron durante una actividad de cierre de campaña de Somos Perú en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca, luego de que parte de la estructura del escenario colapsara frente a los asistentes.

El evento correspondía a la campaña de Amílcar Marcelo Mantilla, candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Los Baños del Inca. Imágenes difundidas tras el incidente mostraron a asistentes acercándose a la zona para retirar elementos que quedaron en el suelo.

Somos Perú reportó una persona con heridas leves

Tras el incidente, el comité distrital de Somos Perú informó que una mujer resultó con heridas leves y recibió atención médica. El reporte disponible señala que no se registraron heridos de gravedad.

Según la versión difundida por la agrupación política, una llovizna y fuertes ráfagas de viento habrían provocado el desplazamiento de la parte posterior de la estructura. Esta explicación corresponde al pronunciamiento del partido y no constituye una determinación técnica sobre las causas del colapso.

Colapso ocurrió en la recta final de las elecciones

El incidente se produjo a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre. De acuerdo con las disposiciones electorales vigentes, las organizaciones políticas pueden realizar mítines, reuniones y pasacalles hasta el viernes 2 de octubre.

Las circunstancias en las que se produjo el desplome deberán ser evaluadas para establecer las condiciones de instalación de la estructura y determinar las causas del incidente.