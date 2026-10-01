Boris Montaño Tume, exalcalde de Bernal y candidato de Alianza para el Progreso a la Municipalidad Provincial de Sechura, propone reservar la bahía para la pesca y la maricultura mediante la gestión de una ley en articulación con diputados y senadores de la República. Expone además sus propuestas de agua y alcantarillado, y demás infraestructura.

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¿Cuál es su compromiso frente a los proyectos petroleros en la bahía de Sechura?

No veo una autoridad a favor de los proyectos petroleros. Incluso si un alcalde quisiera impulsarlos, el pueblo no lo dejaría. Hay que respaldar y promover una ley definitiva en alianza con diputados y senadores, para que la bahía de Sechura sea exclusiva para la pesca y la maricultura.

¿Por qué una ley si ya existen ordenanzas para proteger la bahía?

Reconozco lo avanzado, pero el problema sigue latente. Las ordenanzas tienen un ámbito de competencia y todavía se pretende realizar talleres sobre esos proyectos. Es una muestra que eso no los para. Hay que impulsar una ley de exclusividad. Convocaría a los diputados y a los senadores a una mesa de trabajo.

¿Qué propone para los pescadores y maricultores?

Una oficina de pesca con área técnica, legal y formuladores de proyectos, que ayude a formalizar embarcaciones, tramitar documentos y obtener financiamiento. Mantendría un padrón actualizado de asociaciones, gremios y pescadores independientes para acceder a los apoyos ante el Fenómeno El Niño.

¿Cómo resolvería el problema de agua y alcantarillado?

Aprobaría el expediente integral en un año, buscaría financiamiento al año siguiente e iniciaría la obra, como máximo, en el tercero. Mientras tanto, mejoraría la línea de impulsión de Altos Negros y equiparía el otro pozo perforado. Eso no resolverá todo, pero aliviará el problema mientras llega la solución integral.

¿Qué garantiza que no se repita lo ocurrido con el proyecto de Bernal?

Promoví una inversión de más de noventa millones de soles para mi distrito, pero terminé mi gestión sin colocar un metro de tubería. Defiendo el expediente: lo revisaron cuatro entidades y no me han precisado qué parte estaba mal. Hubo enfrentamientos políticos y falta de continuidad. Los problemas técnicos deben solucionarse; no se puede dejar perder un presupuesto.

¿Qué errores reconoce de su gestión?

No anticiparme a capacitar a los empresarios locales para que aprovecharan las inversiones y el dinero circulara más en Bernal. También debo atender el desarrollo humano y no concentrarme solamente en obras de concreto. He aprendido y ahora tengo mayor madurez y experiencia.

¿Cómo daría más oportunidades a las empresas sechuranas?

Hay que capacitarlas para licitar. Propongo que el directorio del Fondo Social Bayóvar apruebe un puntaje adicional para las empresas locales en sus contrataciones; darles veinte puntos extras por ser locales, por ejemplo. Ese fondo puede ayudarles a ganar experiencia para participar en otros procesos.

¿APP tendría injerencia en una eventual gestión suya?

No va a decidir sobre mi gestión. En Bernal no me impusieron funcionarios. Si alguien intenta hacerlo, me debo a la población que me elija, no a los dueños del partido. Dejé claro que actuaría con autonomía.

¿Qué plantea para mejorar la atención de salud?

Primero revisaría el expediente que está en la ANIN. Si no hay avance, buscaría impulsar un hospital con el Gobierno Regional. Si ya está avanzado, debe continuar y luego buscar su mejora de categoría. También hay que fortalecer el personal de los establecimientos con la Diresa y el Fondo Social.

¿Qué haría frente a la crisis de la comunidad campesina?

La municipalidad puede convocar una mesa con la PCM y el Gobierno Regional. Urge sanear el padrón y resolver el entrampamiento jurídico. Impulsaría la recuperación de su institucionalidad para exigir mayores beneficios por la explotación de los recursos.

¿Qué cambiaría en el Fondo Social y el fideicomiso?

La gerencia del Fondo Social cumplió un ciclo y debe ser liderada por un profesional sechurano. Hay que abrir más oportunidades en sus convocatorias. Buscaría una voz de Sechura en el fideicomiso, donde se administran recursos de la provincia.

¿Cómo avanzaría con la titulación de los asentamientos humanos?

Hay que reforzar Catastro con profesionales y tecnología. En el sector oeste debemos gestionar un muro de contención para reducir la vulnerabilidad y avanzar con los títulos. Otras zonas necesitan reconocimiento y saneamiento físico legal. La formalización permite acceder a servicios y proyectos.

¿Qué oportunidades tendrían los jóvenes?

Oportunidades en la municipalidad si cumplen el perfil, como ocurrió en Bernal. Para los emprendedores propongo capacitación, formuladores de proyectos y capital semilla mediante el Fondo Social. Hay que prepararlos para presentar propuestas a Procompite y desarrollar sus empresas.

¿Cómo impulsaría el turismo y la cultura?

Mejorando accesos y servicios en los atractivos, potenciando el Instituto Vial Provincial y apoyando a los artesanos. Hay que dar espacios a músicos, pintores y danzantes. Quiero retomar la sinfónica. El turismo también puede generar oportunidades para restaurantes, hoteles y transportistas.