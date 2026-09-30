El candidato al Gobiero Regional de Piura por Alianza para el Progreso, Reynaldo Hilbck Guzmán, busca volver al Gobierno Regional de Piura y fija posición sobre uno de los temas más conflictivos de la región: la minería en Tambogrande. En entrevista con diario Correo Piura, el exgobernador asegura que defenderá el modelo agrícola elegido por su población frente a posibles concesiones impulsadas desde Lima. También responde por los hospitales inconclusos y expone sus propuestas para enfrentar la crisis del agua.

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Para el distrito de Tambogrande usted asegura que respaldará el modelo agrícola escogido por su población, ¿cuál será su posición si el Ejecutivo aprueba o promueve concesiones mineras formalizadas en la zona?

Mi posición es sumamente clara y la he firmado en mi compromiso con la población: en Tambogrande seré el primer defensor de la decisión soberana de su gente. Tambogrande ya eligió su modelo de desarrollo, y ese modelo es 100% agrícola, frutícola y agroexportador; un modelo que da de comer a miles de familias y genera divisas para toda la región, la agroindustria es un recurso prácticamente inagotable, y aun podemos crecer más.

Si el Ejecutivo o el Ministerio de Energía y Minas pretendieran impulsar o aprobar concesiones mineras en la zona, mi postura como gobernador regional no será de confrontación ciega, sino de firmeza técnica y legal en defensa del territorio piurano. Estaré siempre al lado de las comunidades campesinas y las rondas.

Le recordaremos al Gobierno Central que el desarrollo no se impone desde un escritorio en Lima. Haremos valer el Plan de Acondicionamiento Territorial y la intangibilidad del valle agrícola de Tambogrande. Sin licencia social y sin compatibilidad ambiental con la cuenca hidrográfica, no hay proyecto minero viable.

¿Qué se hace con la minería ilegal, que sigue avanzando?

El verdadero peligro actual en la cuenca no es solo la gran minería formal, sino la minería ilegal que contamina nuestras fuentes de agua y destruye los suelos sin control de nadie. Exigiremos al Ejecutivo, a la Policía Nacional y a la Fiscalía Ambiental la erradicación inmediata de los enclaves ilegales en la región. El agua de Tambogrande y del valle del Chira-Piura es para la población y para la agricultura, para los cultivos de exportación y para el consumo de las familias, agua segura es salud. No vamos a poner en riesgo ni la salud de nuestro pueblo ni la seguridad hídrica del motor agroindustrial de Piura por actividades extractivas no deseadas por la comunidad.

¿Qué hará con los hospitales paralizados, como Los Algarrobos, Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca?

Mi gobierno dejó estas obras adjudicadas, financiadas y en pleno proceso de ejecución inicial bajo los marcos legales vigentes. Lamentablemente, las dos gestiones que me sucedieron no tuvieron la capacidad técnica ni la voluntad política para gestionar los contratos. En lugar de resolver los problemas de obra en el campo y hacer cumplir las garantías, tomaron decisiones administrativas erradas que llevaron a la paralización, la resolución de contratos y a un enredo de arbitrajes que terminó perjudicando directamente a la salud de las familias piuranas. No vamos a entrar a lamentarnos, yo no voy al GORE a aprender. En los primeros 100 días vamos a conformar una Unidad Especial de Gestión de los cuatro hospitales, conformada por médicos piuranos y trabajadores del sector, su tarea sería resolver el saneamiento técnico y legal, asegurar la fuente de financiamiento y definir la modalidad de ejecución.

¿Cómo financiará las obras para estos hospitales?

Gestionaremos el presupuesto restante ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minsa, sabemos hacerlo, exigiremos la intervención de la Contraloría mediante el acompañamiento de control concurrente para evitar que ningún resquicio burocrático o arbitral vuelva a frenar el avance de las obras. Mi compromiso no es solo con la infraestructura de cemento, sino con garantizar que cada centro de salud cuente con el personal y los insumos necesarios para ponerse en marcha de inmediato. Traigo la experiencia de haber iniciado esos proyectos y la capacidad de gestión que les faltó a otros para entregarlos terminados al servicio de Piura.

Entre sus propuestas de gobierno usted ha prometido las plantas de tratamiento de agua en Curumuy, El Arenal, Talara, Sullana y el Canal Biaggio Arbulú, además de un plan masivo de perforación de pozos. ¿Qué plantas priorizará en los primeros cien días de su gobierno? El reto será hacer que estos proyectos no dependan del colapsado sistema de distribución de la EPS Grau.

Hay que ser realistas y actuar con criterio técnico: una planta de tratamiento no se construye en cien días, pero en los primeros cien días de gestión sí se definen las prioridades presupuestales y los destrabes definitivos.

Para los primeros cien días, nuestra prioridad técnica e inmediata se enfocaría en dos frentes urgentes: Garantizaremos el seguimiento técnico y la contrapartida presupuestal para acelerar la ampliación de la Planta de Curumuy (que abastece a Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre) y la Planta de El Arenal (para Paita y Talara). Son proyectos estratégicos ya encaminados que requieren liderazgo regional para que el Gobierno Central no los congele.

Asumiremos como proyecto bandera del Gobierno Regional la formulación del expediente para la planta de tratamiento del Canal Biaggio Arbulú, porque es la única solución definitiva para dotar de agua potable de calidad a los distritos del Bajo Piura como Catacaos, La Arena y La Unión.

Paralelamente al avance de las plantas, en los primeros cien días pondremos en marcha el programa de perforación y equipamiento de pozos en zonas periurbanas y rurales. Estos pozos contarán con pequeños sistemas de potabilización local y distribución directa por cisternas y piletas comunales gestionadas con las municipalidades y JASS, saltándonos el cuello de botella de la EPS Grau.

¿Qué se puede hacer con la colapsada EPS Grau?

Como Gobierno Regional lideraremos la mesa técnica ante el Ministerio de Vivienda (MVCS) y la OTASS. Si la EPS Grau no garantiza la recepción e interconexión de las megaobras, exigiremos la transferencia de la operación de las plantas principales a operadores especializados o esquemas de gestión descentralizada.

No podemos tener agua producida en la planta si los tubos de la EPS Grau están rotos. El agua es un derecho humano y lo resolveremos con técnica e infraestructura real, no con parches.

Respecto de la seguridad ciudadana, usted ha propuesto una central regional de comando con Inteligencia Artificial y patrullaje con drones; pero también ha prometido internet satelital en zonas alejadas, centros especializados de hemodiálisis. ¿De dónde va a salir la plata para realizar todo eso? ¿Es posible conseguirlo?

La pregunta es totalmente válida, no olvide que yo sí conozco el aparato público, ya hemos conseguido recursos antes, lo volveremos hacer. Esto sí es posible, y es plenamente financiable si se gestiona con capacidad, técnica y honestidad.

Para que los piuranos entiendan de dónde saldrán los recursos y cómo haremos realidad la central C4, la tecnología con IA, los drones, el internet satelital y los centros de salud especializados, aplicaremos un plan financiero de cuatro fuentes concretas: Piura tiene un techo de financiamiento por Obras por Impuestos millonario ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que hoy está desaprovechado. Proyectos como la central de comando C4 con IA, el equipamiento tecnológico y los centros de hemodiálisis son altamente atractivos para que las grandes empresas agroindustriales, pesqueras, petroleras y bancarias que operan en la región los financien a cuenta de sus impuestos.

Para el internet satelital en escuelas y postas, trabajaremos mediante cofinanciamiento con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) del MTC. Para la seguridad y los drones, articularemos recursos con el Fondo de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. El dinero está en Lima; lo que ha faltado en Piura son expedientes técnicos de calidad para ir a traer ese financiamiento.

En el caso de los centros de salud especializados (hemodiálisis y enfermedades tropicales), implementaremos convenios de gestión integral y cooperación técnica.

Prometer sin saber de dónde sale el dinero es demagogia. Nosotros sabemos exactamente qué partidas activar, qué leyes aplicar y cómo hacer alianzas entre el Gobierno Regional y la empresa privada para que Piura tenga la tecnología y la salud de nivel que se merece, sin comprometer la estabilidad fiscal de la región.

Además de los temas que ya hemos conversado ¿Cuáles serían las acciones urgentes a tomar durante sus primeros cien días como gobernador?

Debemos recibir un gobierno regional que está en marcha, lo cual va a ser complicado porque viene un Fenómeno El Niño y va a dificultar el traspaso de gobierno. Pero tenemos claro que debemos continuar lo que ya está en marcha, no se debe paralizar nada. Conmigo, se va a gestionar el GORE desde el primer día.

Una tarea fundamental de los cien primero días es atender la emergencia que puede ocasionar el Fenómeno del Niño, vamos a proteger a la población más vulnerable. Si el pueblo nos da su confianza, desde el proceso de transferencia vamos a solicitarle al gobernador que implemente acciones concretas para darle seguridad a la gente, y nosotros vamos a continuare esa tarea. Vamos a evitar que se cierren carretas y caminos, la maquinaria del GORE estará disponible 24/7 para respuestas inmediatas.

También vamos a trabajar en el reforzamiento de los puestos de salud, porque allí se necesitan más plazas presupuestadas para más médicos, ampliar el servicio doble turno para tener 24 horas de atención; comprar equipos básicos inmediatamente y comprar medicina sin corrupción. Implementar la telemedicina sí es posible. Es decir, necesitamos un shock de inversiones en salud para poder atender a la población.

La reactivación económica será decisiva, y para eso necesitamos ir de la mano con el gobierno nacional; él es quien tiene la mayor posibilidad de lograr que la economía no se caiga.