La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) incrementó a 88% la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria en octubre, lo que pone en jaque a la región La Libertad, que cuenta con 15 distritos en riesgo muy alto ante posibles inundaciones por lluvias o huaicos.

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INFORME

El nuevo reporte elevó el nivel de riesgo respecto del informe que emitió el ENFEN el pasado 14 de septiembre, que indicaba que la probabilidad para octubre llegaba a 82%.

“El Niño Costero (región Niño 1+2) se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de 2027″, se lee en el documento.

El organismo también aumentó de 78% a 85% la posibilidad de una magnitud extraordinaria en noviembre y de 70% a 80% para diciembre.

El documento, asimismo, precisa que para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre se prevén precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte. Además, resaltó que ya se registran episodios puntuales de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona costera de Tumbes, lo que favorecerá a incrementar los caudales de ríos, entre ellos el Jequetepeque, en la región La Libertad.

Igualmente, el ENFEN estimó que para el verano de 2027 se tendrán lluvias superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental, y condiciones deficitarias a normales en la sierra sur y la región amazónica.

ALERTA

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) confirmó que de los 84 distritos de la región La Libertad, 15 están en riesgo muy alto. Ellos son: El Porvenir, Santiago de Cao, Paiján, Chocope, Chicama, San José, Guadalupe, Virú, Guadalupito y Cascas. También Sitabamba, Cochorco, Chugay, Huaylillas y Santiago de Challas.

En este departamento también hay 23 distritos con riesgo muy bajo, 8 con peligro bajo, 4 con nivel medio y 34 con riesgo alto.

TRABAJO

Ante el anuncio de un fenómeno El Niño extraordinario, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, Ricardo Lazo Suji, dijo que han intensificado los trabajos en puntos críticos.

“La parte científica nos está dando una información un poco más crítica, porque prácticamente las lluvias ya han iniciado en la zona de Ecuador y la parte de Tumbes. Nosotros hemos proyectado casi todas las obras que se tengan que trabajar a 30 días, algunas obras es probable que se pasen algún tiempo más, pero todos los trabajados se están procurando que en 30 o máximo 45 días hayamos terminado”, informó.

El funcionario, asimismo, anunció que empresarios buscan invertir S/ 8 millones en zonas de riesgo en el río Chicama. Los trabajos se harían a través de obras por impuestos.