La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó ayer a la provincia de Chincha para participar en la inauguración de las obras de defensa ribereña ejecutadas en los ríos Chico y Matagente, infraestructura que busca reducir el riesgo de desbordes e inundaciones durante periodos de lluvias intensas y frente al escenario climático previsto para los próximos meses.

Obra de prevención

La ceremonia se desarrolló en el sector de Cañapay, en el distrito de Chincha Baja, y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, representantes de ANIN, autoridades locales y funcionarios vinculados a la ejecución del proyecto.

Durante su intervención, el gobernador regional señaló que la obra comprende aproximadamente 62 kilómetros de protección ribereña y remarcó que ambos ríos constituyen puntos de especial importancia para la seguridad de la población chinchana. “Chincha se lo va a agradecer porque esto es una solución integral”, manifestó el gobernador durante la ceremonia.

También informó que el GORE Ica mantiene un convenio con la ANIN para garantizar el mantenimiento de la infraestructura durante los próximos cuatro años. La infraestructura busca proteger a más de 45 mil beneficiarios directos, además de áreas agrícolas, centros educativos, establecimientos de salud y otras instalaciones ubicadas en zonas expuestas a eventuales crecidas.

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El proyecto considera una protección para un periodo de 100 años y una capacidad de atención de hasta 600 metros cúbicos por segundo en ambos ríos. También se detalló que la intervención forma parte de una solución integral que comprende cuatro proyectos.

La obra contempla, además de las defensas ribereñas, acciones complementarias de protección de la cuenca. Entre ellas se mencionó la recuperación de cobertura vegetal mediante la siembra de especies como tara y molle, con el propósito de contribuir a la protección de las zonas altas y reducir la vulnerabilidad ante posibles activaciones.

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La presidenta Keiko Fujimori también destacó la inversión destinada a la infraestructura y señaló que las defensas ribereñas adquieren especial importancia ante el escenario climático previsto para los siguientes meses. Durante su discurso, hizo referencia a los trabajos de prevención que su administración viene impulsando en diferentes zonas del país.

La mandataria también abordó otros asuntos de carácter nacional durante su visita, entre ellos la seguridad ciudadana y el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo ante el Congreso.

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