Durante una inspección técnica en los ríos Chico y Matagente se identificaron cuatro nuevos puntos críticos, a los seis existentes que requieren intervención preventiva. Fue un recorrido de cerca de 58 kilómetros en los afluentes para evaluar la infraestructura hidráulica y definir medidas para mitigar la afectación a la población y terrenos agrícolas de los distritos de Alto Larán, El Carmen, Chincha Baja y Tambo de Mora.

Inspección de autoridades

El pasado 26 de agosto, en reunión de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, se acordó realizar visita de campo a los ríos para la identificación, evaluación y verificación de los puntos críticos existentes. Para realizar esta labor fueron convocados los alcaldes de los cuatro municipios mencionados, así como representantes de la Administración Local del Agua, Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor, Semapach y la Autoridad Nacional de Infraestructura.

En cumplimiento a este acuerdo y en el marco de las acciones de prevención y preparación ante los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño, se realizó el recorrido en zonas como el Partidor Conta, desde donde se realiza la distribución del agua a los afluentes. También en Portachuelo, Puente Matagente, Puente Chamorro, así como en el sector de Valencia, en la jurisdicción de Chincha Baja.

La inspección permitió la identificación de cuatro puntos críticos, adicional a los existentes en los ríos Chico y Matagente. La alcaldesa de Chincha Baja, Mirtha Hernández, refirió que si bien hay enrocado en los afluentes que pasan por su distrito, también hay tramos en los que faltan estos trabajos definitivos. “El enrocado no está cubierto al 100 % y estamos en coordinación para poder trabajar”, mencionó la autoridad.

Además, se verificó el estado situacional de las defensas ribereñas y se observó que deben realizarse labores periódicas de limpieza y descolmatación para mantener la capacidad hidráulica en los afluentes. Con ello se busca reducir los riesgos para la población y terrenos agrícolas, frente al incremento del caudal en los ríos cuando comience la temporada de lluvia en la parte alta de la cuenca.

EL DATO: En el 2017 el incremento del caudal del río Matagente provocó el colapso del puente Chamorro dejando incomunicado al distrito de El Carmen. Ese mismo año decenas de viviendas, además de varias hectáreas de cultivo fueron afectados por inundación.

-2 ríos nacen en el partidor conta y atraviesa el valle antes de desembocar en el mar.

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