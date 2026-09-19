El candidato a Gobernador Regional de Tacna por el partido Renovación Popular Fernando Martorell Sobero encabezó un conversatorio la noche del miércoles para tratar diversos temas de la problemática de Tacna. En la actividad participó el conocido cómico nacional y excandidato presidencial Carlos Álvarez.

“El tema de la inseguridad es un tema álgido, no solo porque nos afecta como región sino también a la parte económica, vivimos del turismo y un turista que es asaltado, ultrajado o que tiene un problema son 10 o 20 turistas que no vuelven al país”, advirtió Martorell. En ese sentido dijo que hay que trabajar mucho para fortalecer a la Policía Nacional y darle las armas necesarias para que puede efectuar buen trabajo.

“Responsabilidad de todos”

Además acotó que hay que cambiar las leyes para darle la tranquilidad a los policías para que actúen y que el Estado los proteja. “Tacna es una región chica creo que se puede manejar tranquilamente usando la tecnología moderna, con las cámaras inteligentes que te reconocen el tema facial, las placas de los autos y sería fácil controlar quiénes están llegando a Tacna”, resaltó.

“Es una responsabilidad de todos, la seguridad no solo es un tema de la Policía Nacional ni de las autoridades, todos tenemos que colaborar sobre todo comenzar a crear en los jóvenes los valores, que no sean absorbidos por la delincuencia, el valor fundamental es la familia”, apuntó el candidato.

Álvarez recomienda la unidad

Por su parte el conocido cómico nacional Carlos Álvarez señaló que él no forma parte de Renovación Popular ni se encuentra en campaña, pero participa en estas elecciones como ciudadano libre porque la seguridad de los peruanos está primero.

“Gane quien gane este 4 de octubre el consejo que yo le daría a Fernando es que se unan todos los tacneños, también los políticos, porque el tema de la inseguridad no lo resuelve una sola persona lo resolvemos todos los peruanos”, remarcó el expresidenciable.