Los distritos de El Carmen y Alto Larán fueron azotados ayer por la naturaleza. Ambas comunas registran afectación por el desborde del río Matagente. El daño se ve reflejado en cultivos, las vías de comunicación, en el que se incluye un tramo la Panamericana Sur, y además de infraestructuras de riego, así como también la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del centro poblado Chacarilla.

Pérdidas

Desde el jueves ya se notaba la anomalía en el río San Juan. Según el gerente de la Junta de Usuarios, Demetrio Almeyda, el aforo subió a 240 m3 por segundo. Este hecho fue advertido y comunicado en su momento a varias instancias. Pero, no se adoptaron las medidas preventivas, pese a la existencia de puntos críticos en el afluente chinchano que nace desde el partidor Conta y termina en el mar.

Ayer, el caudal volvió a incrementarse y al no existir una maquinaria (tractor oruga) en el partidor, el agua comenzó a cargar más para Matagente y en menor volumen para el río Chico. Al promediar las 5 de la madrugada, en el sector conocido como Las Tres Palmeras (Alto Larán), el río desbordó y comenzó a avanzar hacia Punta de la Isla, Estudiantes La Calera, La Pelota y Huamampali. Varias plantaciones de paltas, mandarinas fueron afectadas. Las pérdidas económicas están en evaluación.

El agua siguió su curso por los terrenos agrícolas, las vías de comunicación y las acequias. Esto generó el colapso del puente del canal de Santa Teresa y la inundación de un tramo de la Panamericana Sur. El tránsito quedó parcialmente obstruido. Esta descarga además generó perjuicio en algunas viviendas, colindantes al canal de regadío.

Superado este hecho, comenzó a desbordarse el río Matagente. La alcaldesa de El Carmen, Liz Hurtado, refiere que con recursos propios están intentando controlar los desbordes, ya que, su distrito no esta considerado en emergencia y en consecuencia no reciben apoyo de otras entidades. “Desde hace días veníamos anunciado que esto iba a pasar. Hemos solicitado al gobierno central, al gobierno regional que por favor nos declaren en emergencia”, precisa.

La autoridad dijo que desde agosto del año pasado se está solicitando la intervención en los puntos críticos del afluente. Solo algunos fueron atendidos, pero otros que estuvieron a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) permanecen pendientes. “El PSI colocó cartel en agosto y hasta ahora no aplica nada. Estamos pidiendo que activen su plan de contingencia”, manifestó.

Hurtado exhortó al gobierno central que no espere que el perjuicio se acreciente para recién destinar maquinarias. “Que van a esperar que el agua se lleve a los centros poblados para recién decir: estamos en emergencia. No pues, no esperemos ese extremo, necesitamos el accionar de todas las instituciones”, comentó. Agregó que el desborde afecta cultivos de palta, mandarinas, yuca, además de la PTAR.

En el mismo tramo, el agua destrozó la canalización La Cavero. El presidente de la Junta de Usuarios, César Tipian, señaló que se requiere recuperar este canal para continuar con el riego de los cultivos de algodón, maíz, agroexportación y otros. Estimó que hay alrededor de 3 mil hectáreas que podrían sufrir pérdida de cosecha, sino se realizan trabajos inmediatos. Él, también asevera que con anterioridad se advirtió lo que podría ocurrir con el incremento del caudal. Al cierre del informe se convocaba a una reunión en El Carmen para la evaluación de daños y acciones a adoptar por embates de la naturaleza.

