Decenas de establecimientos farmacéuticos continúan siendo intervenidos, ya que se ha evidenciado que venden medicamentos vencidos, de procedencia desconocida, en mal estado de conservación y otros. En lo que va del 2024, se ha incautado más de 100 kilos de medicamentos, entre ellos la medicina “bamba”, así lo informó el coordinador de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Ica, Raúl Sihuas Ajalcriña.

Operativos inopinados

“Como parte de nuestros lineamentos es velar por el acceso, uso y calidad de los medicamentos en los establecimientos farmacéuticos privados y públicos, se están haciendo operativos en farmacias y boticas donde se está encontrando que incumplen con las normas sanitarias vigentes, como por ejemplo que no cuenta con químico farmacéutico, que están sin autorización sanitaria de funcionamiento, que no cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación y se está aplicando las respectivas sanciones administrativas y medidas de seguridad sanitaria como los cierres temporales”, declaró.

Explicó que, en el presente año ya se ha intervenido más de 30 establecimientos farmacéuticos, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades y otros, quienes han podido evidenciar que en la región Ica aun operan las boticas clandestinas, donde se encontraron las medicinas expiradas, en mal estado de conservación, medicamentos peligrosos y otros.

“Los operativo se hacen en conjunto y hemos encontrado boticas clandestinas en Parcona e Ica. Ya hemos intervenido desde enero a la fecha algo de 30 establecimientos y vamos más de 100 kilos de medicina incautada, que tenían observaciones sanitarias, vencidos, presuntamente falsificados, el año pasado hicimos una intervención a una botica frente al hospital regional y hemos encontrado algunos medicamentos falsificados, también medicinas del estado como EsSalud, Minsa, sanidad policial, estamos iniciando las acciones administrativas y la fiscalía tomará la parte penal”, agregó.

Sostuvo, entre las medicinas incautadas, se encuentran antibacterianos, antibióticos, para la hipertensión, diabetes, y enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, ansiolíticos, tranquilizantes y otros.

Cabe señalar que, en febrero del 2024, la Diresa Ica, en conjunto con la Fiscalía realizó intervenciones inopinadas, encontrándose dos boticas y una farmacia, donde se halló hasta 114 cajas que contenían medicamentos y productos farmacéuticos vencidos. Se constató que las medicinas tenían la fecha de expiración vencida y aun así iban a ser comercializadas, poniendo en peligro la salud de las personas. Asimismo, en el operativo se detuvieron a dos personas, comunicando el hecho al fiscal penal de turno a fin que se realicen las acciones que corresponda.

En abril del presente año, también se realizaron múltiples operativos a boticas y farmacias, donde se comprobó que los establecimientos farmacéuticos no cuentan con químico farmacéutico, sin registro de temperatura ambiental, falta de limpieza en los anaqueles, productos farmacéuticos directamente al hielo no cumpliendo las Buenas Prácticas de Almacenamiento, cajas de medicamentos con bolsas preparadas con recetas médicas que se encuentran directamente en el piso, medicamentos en paquetes con recetas médicas de Essalud. Otro no tenía autorización sanitaria de funcionamiento otorgado por la Diresa, en mal estado de conservación y vencidos. Por ello se clausuró varias boticas y farmacias por medida de seguridad sanitaria y se procedió a la incautación de los productos farmacéuticos.

