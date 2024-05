La oficina de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del Gobierno Regional de Ica y la oficina del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud fueron allanadas tras la adjudicación de un servicio por más de S/ 1.6 millones. En esta diligencia, a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac Ica) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, se detuvieron a dos personas.

Hechos

De acuerdo con la información oficial en el 2022 el Hospital San José de Chincha entrega la buena pro al Consorcio Señor de Luren para la prestación del servicio de limpieza y desinfección de las áreas asistenciales y administrativas por la suma de un millón 631 mil 651.46 soles. En este procedimiento se detectó presunta irregularidad, siendo necesario que se conforme una Comisión Auditora.

Luego de la evaluación del caso se elabora el “pliego de hechos”, el cual fue notificado a Saúl Palomino Olivares, exjefe de la Unidad de Logística del nosocomio, y que en la actualidad labora en la Oficina de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del GORE Ica. Entonces, se revela que el Comité de Selección del San José no evaluó una de las propuestas pese a que cumplía con los requisitos y la oferta económica era más ventajosa.

Y no solo fue eso, sino que además se otorgó la buena pro a la empresa que no acreditó la totalidad de los requisitos, respecto a la capacidad técnica y profesional, y con una oferta económica mayor. Además de no haber presentado la documentación exigida dentro de los plazos. Ante este escenario -según información oficial- Palomino coordina con Renato Hurtado Busso (uno de los tres miembros de la Comisión Auditora). Se presume que el funcionario habría aceptado algún tipo de ventaja o beneficio para que realice el “informe de descargo”.

El caso fue alcanzado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y se dictó la orden de detención preliminar de Hurtado y Palomino. El personal de la Diviac Ica realizó el Operativo Honestidad para intervenir a los involucrados, sindicados de integrar la banda denominada “Los negociantes del sur 2″. Como parte de esta diligencia se allanaron dos inmuebles y la oficina del Órgano de Control vinculada al investigado Hurtado, así como también la oficina de la Subgerencia de Abastecimiento vinculada al investigado Palomino.

VIDEO RECOMENDADO