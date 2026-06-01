Durante un operativo, agentes de Seguridad Ciudadana lograron recuperar un automóvil que había robado en los exteriores de una vivienda del sector La Gloria, en el distrito y provincia de Virú.
La víctima informó que, en horas de la madrugada de este lunes, desconocidos se habían llevado su vehículo de placa de rodaje C7F-065. Tras la alerta del acto delictivo, el personal de serenazgo inició la búsqueda y lo encontró despistado cerca al badén de La Gloria, en el camino hacia el río Virú.
Asimismo, se ubicó al propietario de la unidad para que se acercara a la zona y se le hiciera la entrega correspondiente.
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