Durante un operativo, agentes de Seguridad Ciudadana lograron recuperar un automóvil que había robado en los exteriores de una vivienda del sector La Gloria, en el distrito y provincia de Virú.

La víctima informó que, en horas de la madrugada de este lunes, desconocidos se habían llevado su vehículo de placa de rodaje C7F-065. Tras la alerta del acto delictivo, el personal de serenazgo inició la búsqueda y lo encontró despistado cerca al badén de La Gloria, en el camino hacia el río Virú.

Asimismo, se ubicó al propietario de la unidad para que se acercara a la zona y se le hiciera la entrega correspondiente.