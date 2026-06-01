Agentes de Seguridad Ciudadana de Virú encontraron el automóvil por el badén de La Gloria.
Agentes de Seguridad Ciudadana de Virú encontraron el automóvil por el badén de La Gloria.

Durante un operativo, agentes de Seguridad Ciudadana lograron recuperar un automóvil que había robado en los exteriores de una vivienda del sector La Gloria, en el distrito y provincia de Virú.

La víctima informó que, en horas de la madrugada de este lunes, desconocidos se habían llevado su vehículo de placa de rodaje C7F-065. Tras la alerta del acto delictivo, el personal de serenazgo inició la búsqueda y lo encontró despistado cerca al badén de La Gloria, en el camino hacia el río Virú.

Asimismo, se ubicó al propietario de la unidad para que se acercara a la zona y se le hiciera la entrega correspondiente.

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