Fuentes de Alianza para el Progreso (APP) confirmaron la renuncia de Óscar Acuña Peralta al partido fundado y liderado por su hermano César, casi 50 días después de la dura derrota que sufriera dicha agrupación política en las elecciones generales del 12 de abril.

DEMANDA

Acuña solicitó su renuncia a la militancia de APP el último martes, ante el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), sistema administrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con una publicación de Macronorte.pe, Acuña habría señalado que se retira de APP “por el bien de mi familia y el mío”. “Con esto también me alejo de la política”, agregó, según el mismo portal.

Este Diario también pudo conocer que la solicitud remitida al JNE fue enviada además al coordinador político regional de APP en La Libertad, Martín Namay Valderrama.

Ante esta situación, intentamos comunicarnos con el dirigente apepista, pero este no respondió la llamada.

REMEZÓN

La renuncia de Óscar Acuña se produce en medio de una crisis en APP, desatada por la catastrófica derrota que sufrió en los comicios generales. Según la ONPE, el candidato presidencial por este partido, César Acuña Peralta, obtuvo solo 192,516 votos (1.15%) y la agrupación perdió su inscripción por no pasar la valla electoral.

Tras ello, militantes del mismo partido como César Sandoval Pozo —quien se postuló sin éxito al Senado— responsabilizó a Óscar Acuña de esta situación por la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción en el caso Frigoinca.

TRABAJO

Al cierre de esta edición, personas allegadas a Martín Namay aseguraron que este ha asumido la conducción de APP en La Libertad con el objetivo de “recuperar la confianza de la población” para los comicios de octubre.