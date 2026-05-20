Al menos seis integrantes del Consejo Regional La Libertad postularán de la mano de dos agrupaciones políticas en las próximas elecciones municipales y regionales del 4 de octubre. Tres consejeros buscarán mantenerse en sus cargos e igual número tentarán un espacio en dos comunas provinciales.

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Volverán a postular. La mayoría de los representantes provinciales que buscará el voto liberteño son del partido Podemos Perú. Acá han inscrito sus postulaciones Frank Solórzano Rojas y Nancy Puitiza Gariza. El primero pretende quedarse en el cargo de consejero por Pataz y la segunda buscará la reelección por Bolívar.

En esta misma agrupación política se ha voceado la candidatura de Robert De La Cruz Rosas a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Aunque su inscripción aún no se ha oficializado, el consejero ya ha iniciado su campaña electoral.

Quien sí está inscrita en la lista a la comuna trujillana es la actual consejera Cristina Méndez Visitación, quien tentará la segunda regiduría provincial. Incluso, el Consejo Regional ya le aprobó su solicitud de licencia sin goce de haber por 30 días, para que se aboque a su postulación. El permiso empezará a regir desde el 4 de setiembre.

En este punto cabe indicar que Solórzano, Puitiza y De la Cruz llegaron al Consejo Regional de La Libertad de la mano del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, mientras que Méndez lo hizo con Alianza para el Progreso (APP). Ahora todos integran la bancada de Podemos Perú.

Buscan votos

Quienes también han decidido candidatear, pero con APP, son Samuel Leiva López y Luis Rodríguez Ponce. El primero buscará el apoyo del electorado para reelegirse como consejero por Ascope, mientras que el segundo pretende ser alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz.

En el caso de Rodríguez, el pleno del Consejo Regional La Libertad también le aprobó su licencia sin goce de haber a partir del 4 de setiembre.

Jalados

Para el analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán, los actuales consejeros regionales no habrían hecho méritos suficientes para volver a postular a un cargo público.

Es más, calificó sus gestiones como “deficientes”, pues no cumplieron con sus principales objetivos: fiscalizar al gobernador de turno (antes César Acuña y ahora Joana Cabrera) y promover iniciativas que busquen el desarrollo de la región.

“No hemos visto un Consejo Regional propositivo que marque una agenda, la mayoría han sido personas que han aplaudido al gobernador, del oficialismo, y la oposición ha hecho algunas denuncias aisladas, pero sin mayor impacto ni efecto, lo cual no dice mucho”, aseguró.

Ante esto, Rodríguez Albán se mostró en contra de una nueva postulación de los actuales consejeros. “Creo que no sería adecuado que la población elija a este tipo de autoridades”, acotó.