El consejero regional Luis Rodríguez cuestionó los resultados de la Policía y las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana que efectúan en la provincia de Pataz. Según dijo, el crimen organizado continúa avanzando y ahora habría llegado a distritos en donde antes no se reportaban ilícitos.

“En Pataz, realmente, están pasando bastantes cosas. A pesar que tenemos la intervención de la Policía y el Ejército, vemos pocos resultados o control de la seguridad en la zona y esto (inseguridad) se está reflejando en los demás distritos. La provincia tiene 13 distritos y Tayabamba, que es la ciudad capital, también está con mucha inseguridad”, aseguró.

APOYO

En ese sentido, Luis Rodríguez pidió intensificar los patrullajes y controles en esa provincia, que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde el 14 de febrero de 2024.

Desde esa fecha, la medida ha sido prorrogada decenas de veces, con la intención de frenar el incremento de la criminalidad organizada y los ataques vinculados a la minería ilegal.

Para cambiar esta realidad, el consejero por Pataz consideró indispensable el apoyo de las rondas campesinas. Por eso, dijo que han solicitado que el Gobierno Regional de La Libertad los apoye con logística y vehículos.

“Es importante el fortalecimiento de las rondas y por eso estamos buscando equipamiento. Se está gestionando con el Gobierno Regional La Libertad el apoyo con chalecos e implementos. También con camionetas, que son claves para que las rondas puedan interactuar y hacer su trabajo más eficiente”, acotó.

Rodríguez, asimismo, informó que las bases ronderiles de Pataz coordinan su llegada a Trujillo para solicitar apoyo. “Posiblemente, esta semana viene un grupo de 100 ronderos, van a visitar la ciudad de Trujillo para seguir reclamando apoyo”, manifestó.

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